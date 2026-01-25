Gobierno lanza programa para renovar electrodomésticos en 20 mil hogares del Caribe

A solo 10 minutos del puente de Calamar —un punto que simboliza la conexión y la unión del Caribe colombiano— se dio inicio oficial al programa Caribe, Cambia tu Energía, una de las apuestas más relevantes del país para llevar eficiencia energética, alivio económico y bienestar real a los hogares de la región.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El programa permitirá la sustitución de 20 mil equipos entre neveras, aires acondicionados y sistemas de refrigeración. en hogares de estratos 1, 2 y 3. Los beneficiarios podrán acceder a electrodomésticos altamente eficientes mediante incentivos de hasta el 40% del valor comercial.

Esta renovación tecnológica reducirá el consumo de energía y, en consecuencia, disminuirá el valor de la factura mensual. El impacto social del programa también es significativo: al menos el 30 % de los hogares beneficiados serán encabezados por mujeres cabeza de hogar.

Caribe, Cambia tu Energía, llegará a los siete departamentos de la región Caribe —Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre— consolidando un esfuerzo regional que reconoce las particularidades de cada territorio y la necesidad de soluciones reales y sostenibles para sus comunidades, garantizando la correcta disposición ambiental de los equipos retirados, reafirmando el compromiso institucional con un Caribe más limpio.

Un programa basado en corresponsabilidad

Caribe, Cambia Tu Energía parte de una premisa clara: el Gobierno y las empresas cumplen, pero el cambio solo es posible si las comunidades también participan activamente. La eficiencia energética no se impone; se construye con corresponsabilidad, buen uso de los equipos y el compromiso de cada familia para aprovechar mejor la energía en su hogar.

El trabajo articulado entre el Ministerio de Minas y Energía, FENOGE, y las Empresas Operadoras de Servicios Públicos, beneficiará a 12.931 clientes de Afinia y a 7.069 de Air-e Intervenida.

“Caribe, Cambia Tu Energía es una política pública bien aplicada. No solo reduce el consumo y las emisiones, también genera ahorro, conocimiento y confianza en los territorios. Este es el tipo de eficiencia que transforma regiones completas” dijo Brayan Giraldo, director de FENOGE.

El gerente de Afinia, Ricardo Arango, señaló: “Este programa, sumado a Energía a la Medida que ya beneficia a más de 20 mil usuarios en los cinco departamentos que atendemos ofrece soluciones reales. Cuando la eficiencia llega al hogar, la relación con la energía cambia y la región avanza”.

En la misma línea, el Agente Especial de Air-e Intervenida, Nelson Vásquez, afirmó: “Este programa es una muestra de que cuando las instituciones trabajan juntas, todos ganamos y los principales beneficiados son las personas”.

¿Cómo acceder al beneficio?

A través de las plataformas de los operadores Air-e Intervenida y Afinia, así como mediante

recorridos de promoción en el territorio, las personas interesadas podrán realizar

una preinscripción que requiere:

* Residir en hogares de estratos 1, 2 o 3.

* Presentar la factura de energía para validar el código NIC o contrato y un consumo

promedio menor a 210 kWh durante 6 meses.

* Contar con un congelador, nevera o aire acondicionado con más de 10 años de uso y

en funcionamiento. Este será recambiado cuando el comercializador entregue el nuevo equipo.

Cumplir estos requisitos es una oportunidad de renovar electrodomésticos que pueden representar hasta el 30% del consumo energético de un hogar, convirtiéndose en uno de los principales factores del alto costo del servicio y una posibilidad que le apunta a un ahorro acumulado de consumo de energía de 32 GWh, así como a la disminución de aproximadamente 6.580 toneladas de dióxido de carbono -CO2-, menos de emisiones de Gases Efecto Invernadero.

proyecto de sustitución de equipos de refrigeración y consolida un mensaje claro: la eficiencia energética es una

herramienta poderosa para aliviar el bolsillo, cuidar el medio ambiente y construir un futuro más justo para el Caribe colombiano.

Con Caribe, Cambia tu Energía, el cambio deja de ser una promesa y empieza a sentirse equipo por equipo y hogar por hogar— en una región donde el compromiso es compartido y el futuro energético se construye entre todos.