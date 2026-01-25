Ganadores de la convocatoria Candela Viva 2026: el arte y el sabor se toman los barrios de Cartagena

En un ejercicio de transparencia y fortalecimiento del tejido social, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), oficializó los resultados de la convocatoria Candela Viva 2026. Tras la evaluación de un jurado experto, se seleccionaron las 51 propuestas (35 en circulación y 16 en concertación) que encenderán la agenda cultural de las Fiestas de la Candelaria.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó el impacto de esta entrega: “Nuestra meta es una Cartagena donde la cultura sea un derecho accesible. Con Candela Viva estamos respaldando iniciativas de fomento cultural en los barrios y corregimientos garantizando que las tradiciones, desde la cumbia hasta el frito, sigan vivas en cada rincón de la ciudad”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la eficiencia en la asignación de recursos: “Logramos una redistribución estratégica para asegurar que los estímulos llegaran a la mayor cantidad de gestores posible. Cartagena está lista para vibrar con una programación diversa y descentralizada”.

A continuación, se relacionan las propuestas seleccionadas en la Línea de Concertación, encargadas de dinamizar la agenda en las comunidades:

Festivales Comunitarios del Frito

Estas iniciativas llevan la tradición culinaria a las comunidades, dinamizando la economía popular:

• X Festival del Frito Afroinsular en Bocachica: se realiza en el parque central, del 31 de enero al 2 de febrero, desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

• Festival del Frito y la Caña de Azúcar del Sur: se realiza en el parqueadero del Centro Comercial Parque Heredia, del 23 de enero al 1 de febrero, desde las 4:00 p.m. hasta las 12:00 p.m.

• Cuarto Festival del Frito Comunitario en El Líbano: se realiza del 24 de enero al 7 de febrero, en el parqueadero de la antigua tienda El Perro, desde las 4:00 p.m.

• VII Festival del Frito Pozonero: se realiza en el parque de la casa cultural Las Pilanderas, del 23 de enero hasta el 8 de febrero, desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

• Festival del Frito Ciudad del Bicentenario: se realiza del 30 de enero al 2 de febrero, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

• Festival del Frito y Encuentro Cultural Barrio Chino: se realiza en el callejón Carrillo, del 30 al 31 de enero, desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Eventos que preservan el ADN musical y dancístico de La Heroica:

• XXVI Festival de la Cumbia a la Manera Cartagenera: del 30 de enero al 02 de febrero; Megabiblioteca Pie de la Popa/tarima del Festival del Frito Cartagenero en el Monumento a los Zapatos Viejos.

• Cumbión en Los Calamares: “Las Candelas Benditas”

• Fiestas de la Candelaria de La Popa: con programación entre 24 de enero y el 01 de febrero.

• XX Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo: barrio Chino

• Pasacorriendo Fritodan Alcibia: Memorias que se fríen y se bailan

• VII Festival del Arroz Pozonero: del 4 al 9 de febrero; barrio El Pozón/ Biblioteca y Centro Cultural Las Pilanderas.

• Un Metro Diez: Fiestas de la Candelaria: 31 de enero; talleres y visitas guiadas en el sector La Bendición de Dios del Cerro de La Popa.

• V Festival Cultural y Gastronómico Patronal

• Proyecto 112 años del Barrio Lo Amador

• V El Caimán del Arte

Más estímulos para el sector

Además de los festivales mencionados, se seleccionaron 35 propuestas de circulación que incluyen 16 grupos de danza, 10 de música, 4 de artes escénicas, 3 de literatura y 2 de cine. Los seleccionados participarán activamente en la programación oficial del Festival del Frito en los Zapatos Viejos y en el circuito cultural del Centro Histórico.

La lista completa de seleccionados y las resoluciones oficiales pueden ser consultadas en el portal web www.ipcc.gov.co