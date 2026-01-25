De la Espriella acusa a Naranjo de representar la vieja política

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una dura respuesta al general en retiro Óscar Naranjo, luego de que este descartara públicamente cualquier apoyo a su aspiración presidencial y afirmara tener profundas diferencias con el abogado.

De la Espriella defendió de manera enfática la labor de los abogados penalistas y aseguró que sin una defensa jurídica adecuada no existe debido proceso ni legalidad en las actuaciones del Estado. Señaló que estigmatizar a los defensores judiciales desconoce los principios básicos del Estado de derecho.

El precandidato también cuestionó el papel político de Naranjo y lo ubicó dentro de lo que denominó la “vieja política”, acusándolo de hacer parte del establecimiento que, según afirmó, ha gobernado el país durante décadas. Además, criticó al gobierno del que Naranjo fue vicepresidente, al que responsabilizó de haber debilitado al Estado frente a grupos armados ilegales.

Finalmente, De la Espriella aseguró que su proyecto presidencial no depende de respaldos del poder tradicional y afirmó que su única alianza es con “Dios y el pueblo colombiano”, advirtiendo que, pese a los ataques, continuará su camino hacia la Presidencia por fuera de las estructuras políticas tradicionales.