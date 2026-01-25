Con inversión en infraestructura educativa de $390.000 colegios en Cartagena regresan a clases

Se destaca la inversión del Gobierno distrital de $390.000 millones en infraestructura educativa, la mayor en la historia de la educación pública para un periodo de tres años, ya son tangibles obras en ejecución o ya culminadas que dignifican la formación académica de miles estudiantes hoy dejan en el pasado colegios en ruinas.

En 2026, la educación pública estrenará infraestructura educativa digna en las instituciones educativas Jorge Artel, Santa María, María Reina, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Castillo y Rada, además dee Manuela Beltrán.

De acuerdo con el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, las inversiones incluyen adecuaciones estructurales, mejoramiento de aulas, espacios recreativos, laboratorios y zonas comunes, garantizando espacios dignos, seguros y modernos para el aprendizaje, en medio de lo que ha catalogado como el año de la calidad educativa. Esta inversión histórica reafirma la prioridad que el Distrito de Cartagena le otorga a la educación pública y al bienestar de los estudiantes, cerrando brechas y promoviendo la igualdad de oportunidades. Regreso a clases, obras en ejecución y plan de contigencia

En medio de los avances de las obras que dejarán en el pasado ambientes escolares en condición rionosa, de manera oportuna, la Secretaría de Educación Distrital informa que varias instituciones educativas iniciarán clases en sedes alternas, mientras se desarrollan los trabajos de infraestructura. Los colegios que arrancan con planes de contingencia son: INEM, donde el Distrito invierte casi $40.000 millones; Fernández Baena, donde se hará una inversión de $43.000 millones; Eduardo Santos, donde se prevé la recuperación total de la sede; San Juan Bautista y Marlinda, en La Boquilla; Yira Castro, por obras de rehabilitación, y Caño del Oro, por el estado del bloque principal.

Esta información ha sido socializada de forma anticipada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación Distrital, así como por medio de los chats institucionales con los rectores, garantizando claridad y tranquilidad a las comunidades educativas.

Regreso a clases integral

Para el regreso a clases de 2026, el Distrito garantiza de manera integral los servicios de: Programa de Alimentación Escolar (PAE), Vigilancia y Aseo, cómo se ha venido haciendo desde el Inicio del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz. Actualmente, 56 instituciones educativas oficiales cuentan con comedores escolares, dotados con mobiliario, equipos de cocina, refrigeración y menaje, lo que representa un logro significativo de gobierno, como ya se evidenció en el año anterior.

Para el año 2026, el Distrito proyecta la apertura de 47 nuevos comedores escolares, fortaleciendo la cobertura del PAE y garantizando mejores condiciones de permanencia y bienestar para los estudiantes cartageneros. En total, la cobertura del PAE es de 107.000 estudiantes, que se atiende con una financiación del 80 por ciento por parte del Distrito.

La cobertura en la zona insular y la zona corregimental es del 100 por ciento de la población estudiantil. La proyección para 2026, de acuerdo con el secretario Alberto Martínez, es habilitar nuevos comedores y cocinas en otros 40colegios.

Cifras de interés

Este 26 de enero de 2026, cuando 241.850 estudiantes en los colegios públicos y privados regresarám a clases, El Distrito reafirmará el compromiso con la educación de calidad. ¿Cómo está conformada la matrícula proyectada para 2026? La Secretaría de Educación Distrital atenderá a estudiantes a través de las siguientes modalidades: -132.000 estudiantes en instituciones educativas oficiales regulares -23.500 estudiantes en instituciones administradas por confesiones religiosas -24.300 estudiantes mediante matrícula contratada -1.200 estudiantes a través de estrategias educativas flexibles -1.050 estudiantes en instituciones de régimen especial -53.000 estudiantes en colegios privados.

Sobre el regreso a clases y el año de la calidad

De acuerdo con el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, en lo que se ha defnido como el año de la calidad educativa en el Distrito, entre otros aspectos, se destacan en el regreso a clases los siguintes.

1. A través de la Secretaría de Educación Distrital, son recibidos en las aulas de clases los niños desde los 3 años de edad. “La mitad de nuestras escuelas hoy están abriendo cursos de jardín y prejardín. Antes, los recibíamos desde los 5 años”, dijo Martínez.

2. Más allá de culminar el grado 11, la Alcaldía Mayor de Cartagena llegó en 2025 a casi a 4.500 becas para educación superior. Ello corresponde al 150% de lo que se hizo en el cuatrienio pasado. “Vamos a llegar a 3,000 becas más este año. Antes, apenas el 20% ingresaba a una universidad. Ese paradigma lo rompimos por completo”, recalcó el secretario Alberto Martínez.

“Más allá de 11, hay vida en educación superior. Por eso los puntajes importantes que estamos teniendo en las pruebas que, si bien aumentan la cualificación de Cartagena y suben de categoría los colegios, lo más importante es que hay un esfuerzo de los estudiantes por obtener un buen puntaje y eso garantiza su proyecto de vida profesional. Calidad es lo que hay, calidad es lo que viene”, destacó el secretario de Educación Distrital.

Y concluyó: “este va a ser el gran año de la calidad. Vamos a tener mejores resultados en Pruebas Saber, más colegios subiendo de categoría. Vamos a intervenir los proyecto educativos para mejorar los aprendizajes en lógico-matemáticas y socio-lingüística”.