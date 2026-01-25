Cartagena de Indias celebra la Novena a la Virgen de la Candelaria, patrona espiritual de la ciudad

Con el repique de campanas y el ascenso de los primeros peregrinos hacia la cima del Cerro de La Popa, inició en Cartagena la Novena en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, cuya fiesta se celebrará el 2 de febrero.

Una tradición de fe y espiritualidad

La Virgen de la Candelaria es reconocida como la patrona espiritual de Cartagena. Su presencia en el Cerro de La Popa se remonta a inicios del siglo XVII, tras la llegada de la Orden de los Agustinos Recoletos. Según la tradición histórica, el fraile Alonso de la Cruz Paredes recibió en sueños la misión divina de erigir un templo en el punto más alto de la ciudad para entronizar la imagen de la Virgen y desterrar antiguos cultos paganos. Así, el Convento de la Santa Cruz de La Popa se convirtió, desde 1610, en el faro de fe que custodia a La Heroica.

Este legado espiritual ha sido honrado por la Iglesia Universal: la imagen de la “Morenita” fue coronada solemnemente por el Papa San Juan Pablo II durante su histórica visita apostólica en 1986 y, más recientemente, acompañó la Misa multitudinaria del Papa Francisco en su visita a Cartagena en 2017, reafirmando su lugar central en el corazón de los fieles.

Un destino de fe internacional

El Convento Santa Cruz de La Popa y la devoción a la Candelaria son pilares del patrimonio espiritual de Cartagena, consolidando a la ciudad como un referente en la Red Mundial de Turismo Religioso. La organización de esta festividad es liderada por la Arquidiócesis de Cartagena y la Orden de Agustinos Recoletos, custodios del santuario, con el respaldo fundamental de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y Corpoturismo.

Turismo religioso que se consolida

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la fe y la devoción que emergen de las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria que, en este 2026, cuentan con el atractivo de una nueva ruta de acceso para los peregrinos, a través de la conexión vial Loma Fresca- La Carolina, miradores transformados y el acompañamiento permanente de vigilancia con insumos de alta tecnología y la Policía Metropolitana, bajo el imponente escenario natural que provee una de las vistas más privilegiadas de la ciudad.

Por su parte, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, dijo que: “Invitamos a todos los cartageneros y visitantes a participar activamente en esta festividad. La Fiesta de la Candelaria es la primera gran celebración que abre nuestro calendario de turismo religioso en 2026, una oportunidad única para mostrarle al mundo que Cartagena es un destino donde la historia, la cultura y la espiritualidad convergen de manera extraordinaria”.

A su vez, el Padre Julio César Muñoz, delegado arquidiocesano para la Pastoral Turística, subrayó el sentido de la peregrinación: “subir al cerro es un acto de amor y renovación de fe para el católico cartagenero. Peregrinar en el marco de la fiesta de la Candelaria nos permite iluminar nuestra vida con la luz de Cristo, bajo el amparo de María. Es un encuentro necesario entre nuestra herencia religiosa y la identidad de nuestro pueblo”.

Programación

Durante los días de la novena, el Santuario recibirá diariamente a grupos de la sociedad civil, movimientos apostólicos y peregrinos de todas las zonas de pastoral de la ciudad, atendiendo la siguiente programación:

En la mañana: Santo Rosario y Novena a las 4:30 a.m., seguidos de Eucaristías a las 5:00, 6:00, 7:00 y 8:00 a.m.

En la tarde: Santo Rosario y Novena a las 4:30 p.m., seguidos de Eucaristías a las 5:00, 6:00, 7:00 y 8:00 p.m.

Ruta patrimonial con guía especializado

Se destaca la Ruta Patrimonial “El camino a la Popa – El candil de la Virgen de la Candelaria”, organizada por la Alcaldía, Corpoturismo y el IPCC. Este recorrido se realiza todos los días de la novena a las 4:30 p.m., (punto de encuentro: Profamilia y no requiere de inscripción) contando con guías expertos que relatan detalles históricos, geográficos y culturales de la festividad.

Dos vías de acceso seguras

El Cerro de La Popa cuenta, actualmente, con dos vías de acceso para facilitar el flujo de visitantes:

1- La subida tradicional por la avenida Pedro de Heredia

2- La nueva ruta pavimentada desde el sector de Santa Rita, pasando por Loma Fresca / Calle 62.

La Policía Metropolitana y las autoridades locales garantizan la seguridad en todo el trayecto, por lo que se insta a los ciudadanos a seguir sus instrucciones.