Cae alias “Ferreira”, jefe de zona del Clan del Golfo en Bolívar y Córdoba

El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Bayunca, donde se materializó la captura de esta persona.

Según las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años en los departamentos de Bolívar y Córdoba, y estaría vinculado a la coordinación de homicidios selectivos relacionados con la apropiación ilegal de terrenos para su posterior venta.

De acuerdo con el director de la policía, el general William Osvaldo Rincón, a través de su cuenta en X, alias “Ferreira” era jefe de zona del ‘Clan del Golfo’, y fue detenido por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Entre tanto, en lo que va corrido del mes de enero, 14 personas han sido capturadas por el delito de porte ilegal de arma de fuego y se han incautado 20 armas.