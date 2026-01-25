Alcaldía desmontó mas de 500 piezas de publicidad electoral ilegal

La Alcaldía Mayor de Cartagena, por directriz del alcalde Dumek Turbay y a través de la Dirección de Control Urbano, realizó este sábado la primera jornada de desmonte de publicidad electoral instalada de manera irregular en el espacio público.

Durante el recorrido, los equipos operativos adelantaron acciones de inspección y retiro de elementos de propaganda política no registrados y ubicados en zonas no autorizadas, como postes, separadores, andenes y otros bienes de uso público, afectando el orden urbano y generando contaminación visual.

La jornada se desarrolló de manera simultánea en tres puntos estratégicos de la ciudad: el sector de María Auxiliadora, la Transversal 54 y los alrededores de la Terminal de Transporte, donde se evidenció la instalación indebida de múltiples piezas publicitarias.

Como resultado de esta primera intervención, fueron desmontados más de 543 elementos de publicidad electoral que no cumplían con la normativa vigente.

Durante el operativo, ciudadanos destacaron la importancia de estas acciones para recuperar el espacio público y mejorar la imagen de la ciudad, resaltando la necesidad de retirar “todo lo que contamine visualmente a Cartagena” y apoyar medidas que contribuyan a una ciudad más limpia y ordenada.

“Invitamos a los partidos, movimientos y campañas a cumplir con la reglamentación vigente, y a la ciudadanía a que nos informe, a través de nuestras redes sociales oficiales, dónde se encuentra publicidad electoral indebidamente instalada, especialmente en el espacio público, para proceder con su desmonte”, expresó Emilio Molina B., Director de Control Urbano.

Con estas acciones, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con una ciudad ordenada, limpia y en cumplimiento de la ley, donde las normas se hacen respetar y el espacio público se protege para el disfrute de todos.