Sutamarchán le apuesta al turismo ambiental con la abeja más grande del mundo

Un parque temático promueve la protección de las abejas y el turismo sostenible.

En el municipio de Sutamarchán, Boyacá, se construyó la abeja más grande del mundo, la cual mide 14 metros de alto por 17 metros de largo / Foto: Suministrada.

David Santiago Suescun Cruz

Sutamarchán, en Boyacá, fortalece su oferta turística con el Parque Temático Apiario. El maravilloso mundo de las abejas, un proyecto cuyo principal atractivo es una abeja gigante de 14 metros de alto y 17 metros de largo, diseñada para ser recorrida por los visitantes.

El parque fue destacado en una entrevista en A Vivir Que Son Dos Días, donde sus impulsores explicaron que este espacio busca sensibilizar sobre la importancia de las abejas, su papel en los ecosistemas y su aporte a la seguridad alimentaria, consolidándose como una apuesta por el turismo ambiental y sostenible en la región.

