Sutamarchán le apuesta al turismo ambiental con la abeja más grande del mundo
Un parque temático promueve la protección de las abejas y el turismo sostenible.
En el municipio de Sutamarchán, Boyacá, se construyó la abeja más grande del mundo, la cual mide 14 metros de alto por 17 metros de largo / Foto: Suministrada.
Sutamarchán, en Boyacá, fortalece su oferta turística con el Parque Temático Apiario. El maravilloso mundo de las abejas, un proyecto cuyo principal atractivo es una abeja gigante de 14 metros de alto y 17 metros de largo, diseñada para ser recorrida por los visitantes.
El parque fue destacado en una entrevista en A Vivir Que Son Dos Días, donde sus impulsores explicaron que este espacio busca sensibilizar sobre la importancia de las abejas, su papel en los ecosistemas y su aporte a la seguridad alimentaria, consolidándose como una apuesta por el turismo ambiental y sostenible en la región.