Sindicatos protestan en Comercial Nutresa de Cúcuta por incumplimientos laborales

Norte de Santander.

Un mitin de protesta se llevó a cabo en la mañana de este viernes 24 de enero en las instalaciones de la empresa Comercial Nutresa, en la Zona Industrial de Cúcuta, como parte de una jornada de movilización promovida por trabajadores sindicalizados que reclaman soluciones a un pliego de peticiones presentado desde mayo de 2024 y que, según denuncian, continúa sin respuesta.

La manifestación hizo parte de una acción simultánea a nivel regional y nacional, con la que los trabajadores buscan visibilizar lo que consideran una postura cerrada de la empresa frente a sus reclamos laborales y sociales.

De acuerdo con el sindicato Sinaltrainal, el pliego fue radicado el 15 de mayo de 2024 con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y laborales, así como garantizar mayor bienestar para las familias de los empleados, sin que hasta ahora se haya logrado un acuerdo.

Jorge Patiño, dirigente sindical, señaló que la protesta responde al desgaste generado por la falta de diálogo.

“Llevamos cerca de dos años esperando una respuesta seria a necesidades que son fundamentales para los trabajadores y sus familias. La empresa ha demostrado una intransigencia total frente a ese petitorio”, expresó a Caracol Radio.

Durante el mitin en Cúcuta, el sindicato también denunció presuntas irregularidades al interior de la planta, especialmente en materia de salubridad.

Según Patiño, existen áreas de trabajo con presencia permanente de excremento de aves, una situación que, aseguró, no solo afecta a los empleados, sino que podría comprometer los productos destinados al consumo humano.

“Estamos hablando de un riesgo real para la salud, tanto de quienes trabajan allí como de la gente que consume esos productos”, afirmó.

El dirigente recordó que la organización ya ha puesto en conocimiento de la empresa esta problemática, advirtiendo sobre posibles enfermedades asociadas a este tipo de contaminación. Sin embargo, aseguró que no se han tomado correctivos.

“Hemos sido insistentes en alertar sobre las consecuencias, pero la respuesta ha sido el silencio y la indiferencia”, sostuvo.

Otro de los puntos expuestos durante la protesta fue la falta de acceso a agua potable durante la jornada laboral.

“Nos parece incomprensible que, en pleno 2026, los trabajadores tengan que pasar toda su jornada sin algo tan básico como el agua. Eso habla de una falta total de interés por la dignidad humana”, manifestó Patiño.