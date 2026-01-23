MinComercio publicó listado de productos ecuatorianos que tendrán aranceles del 30% en Colombia
Dentro de la lista se encuentran fríjoles, arroz con cáscara, aceites de pescado, cacao en polvo, alcohol etílico, entre otros.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dio a conocer el listado de productos originarios de Ecuador que estarán sujetos a medidas arancelarias transitorias, con un gravamen del 30 %, como respuesta a decisiones unilaterales adoptadas por ese país.
La medida fue aprobada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y cobija 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes principalmente a productos pesqueros y agrícolas.
De acuerdo con el Ministerio, las importaciones provenientes de Ecuador que serán objeto del arancel se concentran en preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidas por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal.
Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos bienes alcanzó 683.825,8 toneladas.
Productos ecuatorianos con arancel del 30% en Colombia
- Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) comunes (Phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra.
- Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vigna unguiculata) secos, que no sean para siembra aunque estén mondadas o partidas.
- Arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra.
- Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado de grano corto o mediano .
- Arroz partido.
- Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, en bruto.
- Aceite de palma en bruto
- Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente
- Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo
- Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
- Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol
- Insecticidas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en, artículos
- Fungicidas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos.
- Desinfectantes, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos
- Policloruros de vinilo, sin plastificar
- Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, auto adhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm.
- Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas, de polímeros de etileno en rollos de anchura superior o igual a 1 m
- Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
- Sacos, bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno
- Botellas, frascos y artículos similares, preformas
- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico
- Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo “break” o “station wagon”) y los de carrera)
- Bolsas y talegas, de tiras o formas similares, para envasar, de polipropileno
- Calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico, con puntera metálica de protección
- Tubos soldados, de sección circular, de hierro o de acero sin alear
- Útiles de fresar, de metales comunes, para máquinas herramienta
- Azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
- Útiles de taladrar, de metales comunes, para máquinas herramienta
El Gobierno de Colombia reiteró que estas acciones no buscan escalar las tensiones comerciales ni afectar de forma permanente la relación bilateral, y aseguró que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos e institucionales para restablecer condiciones justas y previsibles de intercambio.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que esta decisión se adopta como un instrumento de defensa de la seguridad nacional y del sistema económico colombiano, luego de que Ecuador impusiera un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, desconociendo compromisos adquiridos en el marco de la Comunidad Andina.