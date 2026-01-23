MinComercio publicó listado de productos ecuatorianos que tendrán aranceles del 30% en Colombia

Los principales productos que Colombia envía a Ecuador, y que resultarían más afectados por los aranceles de Daniel Noboa, corresponden a sectores como el energético, agroindustrial y agropecuario. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dio a conocer el listado de productos originarios de Ecuador que estarán sujetos a medidas arancelarias transitorias, con un gravamen del 30 %, como respuesta a decisiones unilaterales adoptadas por ese país.

La medida fue aprobada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y cobija 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes principalmente a productos pesqueros y agrícolas.

De acuerdo con el Ministerio, las importaciones provenientes de Ecuador que serán objeto del arancel se concentran en preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidas por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal.

Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos bienes alcanzó 683.825,8 toneladas.

Productos ecuatorianos con arancel del 30% en Colombia

Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) comunes (Phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra.

(frejoles, porotos, alubias, judías) comunes (Phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra. Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vigna unguiculata) secos, que no sean para siembra aunque estén mondadas o partidas.

Arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra.

(arroz “paddy”), para la siembra. Arroz semiblanqueado o blanqueado , incluso pulido o glaseado de grano corto o mediano .

, incluso pulido o glaseado de grano corto o mediano . Arroz partido.

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, en bruto.

excepto los aceites de hígado, en bruto. Aceite de palma en bruto

Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

sin adición de azúcar ni otro edulcorante Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol

sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol Insecticidas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en, artículos

presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en, artículos Fungicidas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos.

presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos. Desinfectantes, presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos

presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos Policloruros de vinilo, sin plastificar

Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, auto adhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm.

auto adhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas, de polímeros de etileno en rollos de anchura superior o igual a 1 m

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares

jaulas y artículos similares Sacos, bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno

y cucuruchos, de polímeros de etileno Botellas, frascos y artículos similares, preformas

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo “break” o “station wagon”) y los de carrera)

nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo “break” o “station wagon”) y los de carrera) Bolsas y talegas, de tiras o formas similares, para envasar, de polipropileno

de tiras o formas similares, para envasar, de polipropileno Calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico, con puntera metálica de protección

(corte) de caucho o de plástico, con puntera metálica de protección Tubos soldados, de sección circular, de hierro o de acero sin alear

Útiles de fresar, de metales comunes, para máquinas herramienta

Azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido

y sacarosa químicamente pura, en estado sólido Útiles de taladrar, de metales comunes, para máquinas herramienta

El Gobierno de Colombia reiteró que estas acciones no buscan escalar las tensiones comerciales ni afectar de forma permanente la relación bilateral, y aseguró que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos e institucionales para restablecer condiciones justas y previsibles de intercambio.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que esta decisión se adopta como un instrumento de defensa de la seguridad nacional y del sistema económico colombiano, luego de que Ecuador impusiera un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, desconociendo compromisos adquiridos en el marco de la Comunidad Andina.