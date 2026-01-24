¿Qué se sabe tras la salida de la directora de Supersalud y la polémica con la esposa del ministro?

Según reveló El Tiempo en en una investigación, en la que se menciona una supuesta reunión relacionada con el Hospital San José de Maicao, el superintendente de Salud, Bernardo Camacho, y el gerente del Hospital Nazareth, Larry Laza, negaron que dicho encuentro se hubiera realizado.

Larry Laza aseguró que no ha sostenido reuniones con la funcionaria y señaló que las versiones que circulan son falsas. En el mismo sentido, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, negó haber participado en compras, presiones administrativas o reuniones con gerentes de hospitales en La Guajira.

Versión oficial de Beatriz Gómez Consuegra

La funcionaria Gómez Consuegra afirmó que su única actividad relacionada con el Hospital San José de Maicao fue una visita institucional realizada el 20 de febrero de 2025, con motivo de la inauguración de salas de cirugía y una jornada de formalización laboral. Agregó que no ha sostenido reuniones con gerentes de ESE (Empresas Sociales del Estado) del departamento ni ha impartido lineamientos de ningún tipo para procesos de contratación.

Además, de acuerdo con información divulgada por Infobae Colombia, fuentes anónimas señalaron que desde áreas de la delegatura encargadas del seguimiento a la ruta de medidas especiales se habrían presentado movimientos internos y salidas de directivos vinculados al manejo del caso Maicao.

En ese contexto, se mencionan denuncias internas según las cuales, en enero de 2026, representantes de hospitales públicos habrían sido presionados para aceptar compras conjuntas de medicamentos mediante contratación directa con el Hospital San José de Maicao, sin procesos de licitación pública. Sin embargo, cabe resaltar que, estas versiones no han sido respaldadas, hasta ahora, por documentos oficiales.

Respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud

En investigación con Supersalud por parte de El Tiempo, sobre la salida de González Montes y las versiones que la vinculan con el caso Maicao, la Superintendencia Nacional de Salud indicó que “no hay pronunciamiento” y que se trata de una decisión dentro de la autonomía voluntaria del superintendente, sin ofrecer mayores detalles.

Antecedentes y trayectoria de la funcionaria

Según los registros de Función Pública, González Montes ingresó a la Superintendencia Nacional de Salud en agosto de 2023 como asesora de despacho. Posteriormente, el 16 de enero de 2024, fue designada como directora de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud, cargo que ocupó hasta enero de 2026.

En diciembre de 2025, durante la rendición de cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud, la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud presentó su informe de gestión correspondiente al periodo junio-octubre de 2025. En ese espacio se destacaron avances en procesos de seguimiento y proyectos estratégicos del sector, entre ellos la construcción del Hospital Nazareth en La Guajira.

Cabe recordar que, hasta el momento, no se han hecho públicos documentos que expliquen si la salida de González Montes estuvo relacionada con decisiones administrativas específicas o con el caso del Hospital San José de Maicao.