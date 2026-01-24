Policía Nacional fortalece la prevención del delito en entidades bancarias de Magangué

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), adelantó una jornada preventiva en las entidades crediticias del municipio de Magangué, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a los usuarios del sistema financiero.

Durante la actividad, los uniformados realizaron visitas a bancos y cooperativas, donde brindaron charlas de autoprotección a los ciudadanos que acudían a realizar transacciones, entregando recomendaciones clave para evitar ser víctimas de hurto, la modalidad del “paquete chileno” y el fleteo.

De manera complementaria, se efectuó la revisión de cajeros automáticos, verificando que no presentaran alteraciones, dispositivos extraños o elementos que pudieran poner en riesgo el dinero y la información personal de los usuarios.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estas acciones preventivas y afirmó:“Nuestro compromiso es anticiparnos al delito. Estas charlas permiten que los ciudadanos adopten medidas de autoprotección y reduzcan el riesgo de ser víctimas de delincuentes que aprovechan la confianza o el descuido”sostuvo.