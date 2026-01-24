Nuevo acto sicarial en Cartagena: Un hombre fue asesinado en el barrio Bicentenario

De acuerdo con el reporte de la policía metropolitana de Cartagena, la víctima identificada como Reinaldo de Jesús Escudero Gonzales, de 36 años de edad, recibió varias heridas con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció.

Según lo manifestado por testigos, en el lugar se estaba presentando una riña, cuando fue abordado por un sujeto, quien le disparó con un arma de fuego hechiza tipo changón.

Al occiso le registraban una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.