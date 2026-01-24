Joven de 22 años murió tras ataque armado en su vivienda en el sur de Neiva

Las autoridades investigan el homicidio de una joven de 22 años ocurrido en la madrugada del pasado 21 de enero en el sur de Neiva, luego de que fuera atacada con arma de fuego al interior de su vivienda. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, la mujer se encontraba descansando cuando un sujeto irrumpió de manera violenta en la residencia y le disparó, dejándola gravemente herida.

Familiares trasladaron de inmediato a la víctima a un centro asistencial y, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitida al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde falleció horas más tarde. La mujer fue identificada como Heidy Julieth Rojas, joven madre que, según sus allegados, ya había sido blanco de amenazas contra su vida.

De manera preliminar, y según el testimonio de su pareja, hacia las 2:30 de la madrugada varios hombres habrían llegado a la vivienda con la intención de ingresar por la fuerza, golpeando la puerta con un objeto contundente. En medio del intento por impedir el acceso, uno de los sujetos habría accionado un arma de fuego, causándole una herida mortal en la cabeza.

Familiares de Heidy Julieth Rojas aseguran que los presuntos responsables pertenecerían a disidencias de las Farc y que, en reiteradas ocasiones, habrían alertado a las autoridades sobre amenazas contra la joven, sin que, según indican, se adoptaran medidas de protección efectivas. Estas afirmaciones hacen parte del proceso de verificación que adelantan los investigadores.

El crimen se suma a una serie de hechos violentos que han golpeado al núcleo familiar de la víctima. Hace dos años, Heidy habría perdido al hijo que esperaba tras un atentado armado; además, sus padres fueron asesinados en 2018, un hermano murió hace ocho meses y otro familiar permanece hospitalizado desde hace varios meses por hechos similares. La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta la recolección de material probatorio y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer este caso, garantizando absoluta reserva.