Jay Vine, líder del Tour Down Under: así van los colombianos tras la tercera etapa
Buitrago se mantiene en el top 35 de la general, mientras Molano sigue buscando protagonismo en Australia
Se disputó la tercera etapa del Tour Down Under 2026, un recorrido de 140,8 kilómetros entre Henley Beach y Nairne, marcado por el intenso calor y una llegada masiva que favoreció a los velocistas. La victoria del día fue para Sam Welsford, quien se impuso al esprint, mientras que la clasificación general no sufrió mayores cambios y Jay Vine continúa como líder.
En cuanto a los ciclistas colombianos, la jornada no fue la más favorable. Santiago Buitrago finalizó la etapa en la posición 65, resultado que, aunque discreto, le permite mantenerse bien ubicado en la general, donde aparece 31° a 2’06” del líder.
Por su parte, Juan Sebastián Molano cruzó la meta en la casilla 111, y en la clasificación acumulada se encuentra 114° a 13’44”, lejos de los puestos de protagonismo.
La competencia continuará este sábado 24 de enero con la cuarta etapa entre Brighton y Willunga (130,8 km), un recorrido que podría abrir nuevas oportunidades para los colombianos en la carrera australiana.