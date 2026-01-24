Jay Vine, líder del Tour Down Under: así van los colombianos tras la tercera etapa

ADELAIDE, AUSTRALIA - JANUARY 20: Santiago Buitrago of Colombia and Team Bahrain - Victorious competes during the 26th Santos Tour Down Under 2026 - Prologue a 3.6km individual time trial stage from Adelaide to Adelaide / #UCIWT / on January 20, 2026 in Adelaide, Australia. (Photo by Con Chronis/Getty Images) / Con Chronis

Se disputó la tercera etapa del Tour Down Under 2026, un recorrido de 140,8 kilómetros entre Henley Beach y Nairne, marcado por el intenso calor y una llegada masiva que favoreció a los velocistas. La victoria del día fue para Sam Welsford, quien se impuso al esprint, mientras que la clasificación general no sufrió mayores cambios y Jay Vine continúa como líder.

🚴‍♀️ UPDATE: Tommorow's stage information for THINK! Road Safety Men's Stage 4 👇



🗺️ Brighton to Willunga

📏 130.8km

⛰️ x3 (13.2km, 26.8km, 88.8km)

🚀 x2 (65.4km, 107.4km)

⏰ Start: 10:10am ACDT

🏁 Finish: 1.22pm ACDT

📺 Live: @7plus @Channel7



More info: https://t.co/ts20lmaXdd… pic.twitter.com/OpdriiWT0h — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 23, 2026

En cuanto a los ciclistas colombianos, la jornada no fue la más favorable. Santiago Buitrago finalizó la etapa en la posición 65, resultado que, aunque discreto, le permite mantenerse bien ubicado en la general, donde aparece 31° a 2’06” del líder.

Por su parte, Juan Sebastián Molano cruzó la meta en la casilla 111, y en la clasificación acumulada se encuentra 114° a 13’44”, lejos de los puestos de protagonismo.

La competencia continuará este sábado 24 de enero con la cuarta etapa entre Brighton y Willunga (130,8 km), un recorrido que podría abrir nuevas oportunidades para los colombianos en la carrera australiana.