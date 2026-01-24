Incendio destruyó una vivienda en una vereda de Manizales: cinco personas resultaron damnificadas

Manizales

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales informó que atendió un incendio estructural registrado en una vivienda ubicada en la vereda El Guineo, la cual era utilizada para la acumulación de residuos.

La vivienda quedó totalmente destruida y cinco personas resultaron damnificadas. No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas.

La UGR activó el protocolo de atención, brindando acompañamiento del equipo psicosocial a las personas afectadas y adelanta el proceso para la entrega de las ayudas humanitarias de emergencia, así como el auxilio de arrendamiento, con el fin de garantizar condiciones dignas y apoyo integral a la familia damnificada.

La atención del evento contó con la articulación y el trabajo conjunto del Cuerpo Oficial de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes controlaron la emergencia y evitaron su propagación a viviendas cercanas.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales hace un llamado a la comunidad para adoptar prácticas seguras en las viviendas, especialmente frente al manejo y acumulación de residuos, como medida de prevención y reducción del riesgo.