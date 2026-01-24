Harry Styles estrena video de su nuevo sencillo “Aperture” y revela lista de canciones de su álbum

Presentación de Harry Styles, durante la ceremonia 63 de los premios Grammy( Gettyimages )

Este viernes, el cantautor y actor inglés, Harry Styles, estrenó el video de su nuevo sencillo “Aperture”.

La canción había sido estrenada el día anterior, con un anuncio que iba acompañado de una fotografía de Styles celebrando en un estudio de grabación, con el título de la canción y la fecha de lanzamiento como pie de foto.

“Aperture”, que también significa “apertura” y se ha interpretado ampliamente como una introducción simbólica a una nueva era musical de Styles.

La canción fue compuesta junto con Kid Harpoon, quien también produjo la canción y ya en el pasado había trabajado en el disco anterior de la estrella británica ‘Harry’s House’.

El video muestra al ícono del pop deambulando por un hotel vacío de Los Ángeles y siendo seguido por una misteriosa figura alta con gafas de sol que lleva una bolsa de plástico blanca.

Esa persona, identificada como “el extraño” en los créditos, corre hacia Styles y se produce una escena de persecución por los pasillos del hotel, en la que los dos caen juntos por una escalera circular.

A continuación, se produce un combate cuerpo a cuerpo y, luego, curiosamente, una coreografía cuerpo a cuerpo, ya que ambos se sincronizan para realizar una rutina de baile.

Al final, Styles consigue llamar la atención de un empleado del hotel en la recepción, que antes estaba vacía, y se revela que los minutos anteriores han sido una fantasía, ya que la misteriosa figura pasa junto a él sin mostrar ninguna amenaza en el vestíbulo.

El videoclip de la canción es dirigido por Aube Perrie y está inspirado en “Weapons of Choice” del DJ Fatboy Slim, dirigido por Spike Jonze y en la película ‘Dirty Dancing’ protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey.