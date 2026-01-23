Muere exbajista de la banda de rock Scorpions, Francis Buchholz, conocido por “Wind of Change”

El músico y exbajista de la banda alemana de rock Scorpions, Francis Buchholz, falleció este jueves a causa de un cáncer a sus 71 años, anunció su familia por medio de una publicación hoy viernes.

“Con profunda tristeza y gran pesar, compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor”, dice la publicación.

Buchholz se unió a Scorpions en 1973 y permaneció como miembro de la banda durante 18 años, grabando 12 álbumes durante el período de mayor éxito comercial de la banda.

Juntos vendieron más de 15 millones de discos solo en Estados Unidos y más de 100 millones en todo el mundo.

Por su éxito con los Scorpions, Buchholz recibió más de 50 discos de oro y platino por las ventas de discos en todo el mundo.

Abandonó la banda tras un desacuerdo sobre la gestión de la misma en 1992.

Su último álbum con los Scorpions fue Crazy World, que contenía los éxitos “Wind of Change” y “Send Me an Angel”.