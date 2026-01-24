Estudiantes protestaron en Cartagena por aumento del valor del pasaje de Transcaribe

El aumento de 500 pesos en el valor del pasaje del sistema de transporte masivo, Transcaribe en Cartagena, sigue generando molestia entre la ciudadanía. En las últimas horas, un grupo de ciudadanos se reunió a las afueras del patio portal para protestar en contra del aumento que fijó el valor en $2.900 pesos al considerar que el sistema no presta un buen servicio; los articulados registran daños frecuentemente, y aún así el costo del pasaje es el más elevado del país.

Ante esa situación, Transcaribe aseguró que permanentemente hace controles a la operación para que los vehículos que no estén prestando un óptimo servicio puedan ser reparados.

Por su parte, el distrito en días pasados anunció la llegada de 72 buses a la ciudad durante 2026, para mejorar la calidad del servicio y atender el crecimiento de la demanda con una inversión de más de 102,000 millones de pesos.

De los nuevos buses, 27 son padrones, 17 buzones y 22 buses articulados que prestarán el servicio en los diferentes puntos de la ciudad.