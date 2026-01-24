Cartagena

Distrito refuerza la seguridad en el Cerro de La Popa durante las festividades religiosas

se instalaron dos sistemas de alarmas comunitarias

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de los feligreses que, por estos días, asisten masivamente a las festividades religiosas en el Cerro de La Popa, la Alcaldía de Cartagena adelantó un refuerzo integral en infraestructura vial y sistemas de vigilancia en este importante sector de la ciudad.

Como parte de estas acciones y luego de la puesta en funcionamiento la nueva vía de acceso al Cerro de La Popa, se instalaron dos sistemas de alarmas comunitarias, cada uno dotado con una sirena y cuatro cámaras de videovigilancia, fortaleciendo el monitoreo permanente del entorno y la capacidad de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad ciudadana, estás obras mejoran la movilidad y permiten un desplazamiento más seguro y ordenado para visitantes, peregrinos y residentes del área,

El director general de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, destacó la importancia de estas medidas y señaló que “desde el Distrito estamos trabajando para que todos los feligreses puedan vivir estas fiestas con tranquilidad. La nueva vía y la instalación de estos sistemas de alarmas con cámaras y sirenas nos permiten mejorar la prevención y garantizar una respuesta más oportuna ante cualquier eventualidad”.

Desde Distriseguridad se fortalecerá la convivencia y el acompañamiento institucional tal como se hace en eventos de alta afluencia, con acompañamiento de la brigada y monitoreo contante con drones para contribuir a la construcción de entornos más seguros para propios y visitantes.

