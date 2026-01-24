Colombiana fue galardonada por su emprendimiento

Fernanda Sierra, una colombiana que dejó su país en busca de un nuevo horizonte en España con una visa de estudios y la resiliencia propia de una inmigrante, dio vida a Quiero Vivir en España, un emprendimiento enfocado en acompañar a personas que desean migrar a ese país.

En A Vivir Que Son Dos Días, habló sobre su experiencia liderando esta iniciativa, a través de la cual ha ayudado a más de seis mil inmigrantes en su proceso de llegada y regularización en España. Además, explicó cómo el país europeo ha implementado leyes que facilitan la obtención de la residencia de manera más sencilla para los migrantes.

Durante la entrevista, también dio a conocer la expansión de su emprendimiento a Colombia, con el objetivo de seguir apoyando a quienes sueñan con construir una nueva vida en el extranjero.