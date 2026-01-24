Colombia tiene nueva campeona de Arco

Colombia volvió a brillar en el tiro con arco gracias a Alejandra Uzquiano, quien se consagró campeona individual de la World Series en Nimes, Francia. Además, logró un tricampeonato consecutivo (2024, 2025 y 2026) en la modalidad de arco compuesto indoor.

La arquera antioqueña compartió su experiencia, su trayectoria y los retos del deporte de alto rendimiento en A Vivir Que Son Dos Días. Allí destacó el crecimiento del tiro con arco en el país y la necesidad de un mayor apoyo para las disciplinas no olímpicas.

Uzquiano, referente del deporte colombiano a nivel mundial, continúa dejando en alto el nombre del país y demostrando que el talento nacional sigue dando en el centro del blanco.