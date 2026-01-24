Cinco motocicletas recuperadas durante operativos contra el hurto en la ciudad

En el marco del “Plan Cazador” y la prevención de delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, resultando en la recuperación de cinco motocicletas y la captura de dos personas.

En el barrio Nelson Mandela, capturado un sujeto por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento falso.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, capturaron a un sujeto identificado como ‘Oswaldo’, de 56 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placa DEO-99H, la cual presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación y una licencia de tránsito falsa.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad marcaria y uso de documento falso, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Capturado ‘El Kike’, con una motocicleta con alteraciones en sus sistemas de identificación.

El resultado operativo fue realizado en la calle 16 del municipio de Santa Rosa, donde fue capturado ‘el Kike’, de 29 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta de placa BEI94C, la cual tenía sus guarismos de identificación alterados.

El capturado y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad marcaria.

Recuperación de tres motocicletas en el barrio Zaragocilla y los municipios de Turbana y Turbaco.

En Planes de registro y control en el barrio Zaragocilla, fue recuperada una motocicleta marca Bajaj de placa GSR69G, la cual había sido hurtada el día 30 de septiembre de 2025, en la modalidad de halado.

Así mismo, en el municipio de Turbaco, durante actividades de control, fue recuperada una motocicleta Yamaha, línea X-Max, de placa JMF90F, la cual había sido hurtada el pasado 7/01/2026, en el barrio La Granja del municipio de Turbaco, bajo la modalidad de factor oportunidad.

Finalmente, en el municipio de Turbana, mediante planes de registro y control, se logró la recuperación de una motocicleta de placa QJR23C en estado de abandono en la vía principal, la cual había sido hurtada el 22/09/2025, bajo la modalidad de halado.

“En lo corrido del año se han capturado 49 personas por el delito de hurto, recuperando 13 motocicletas y 5 vehículos”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia en la ciudad Cartagena, invita a la comunidad a seguir brindando información oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas a estos delictivos, a través de la Línea 123 y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional: 311-4072363.