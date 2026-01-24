Cartagena apuesta por Festival del Frito sostenible: EPA capacita a matronas en gestión de aceite

De cara al inicio del XLII Festival del Frito Cartagenero, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena lideró una jornada estratégica de capacitación dirigida a las matronas y portadores de tradición. El objetivo central es fortalecer la correcta gestión y disposición final del Aceite de Cocina Usado (ACU), garantizando que esta fiesta gastronómica sea un modelo de responsabilidad ambiental.

Durante la jornada, se brindaron recomendaciones claves para evitar el vertimiento de aceites en fuentes hídricas, sistemas de alcantarillado o suelos, así como la importancia de no mezclar el ACU con otras sustancias. Las matronas fueron instruidas en el almacenamiento temporal adecuado, utilizando recipientes debidamente sellados y etiquetados para su posterior entrega a gestores autorizados.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó el compromiso de la administración con la sostenibilidad. “Nuestra meta es una Cartagena que brille por su cultura, pero también por su respeto al entorno. Al capacitar a nuestras matronas en la gestión de aceites, estamos evitando la contaminación de nuestros cuerpos de agua y demostrando que la tradición y la sostenibilidad van de la mano. Queremos que el Festival del Frito sea un referente de economía circular y cuidado ambiental”.

Al respecto, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa Díaz, manifestó: “La salvaguardia de nuestras tradiciones culinarias también implica cuidar el territorio donde estas florecen. En esta versión XLII del Festival, trabajamos articuladamente con el EPA para que nuestras matronas sean guardianas del ambiente. El año pasado logramos recolectar media tonelada de aceite y este año el desafío es mayor, demostrando que el sabor del Caribe es también un compromiso con el futuro de nuestra ciudad”.

Por segundo año consecutivo, la empresa Aseolab, avalada como Negocio Verde por el EPA Cartagena, será la encargada del acopio del ACU. Para ello, se dispondrá de un punto fijo de recolección dentro del festival y un equipo técnico realizará recorridos diarios por las mesas para facilitar la entrega de los recipientes destinados a este fin.

Como incentivo al compromiso ambiental, la organización otorgará un reconocimiento especial a la mesa que mayor cantidad de aceite recolecte durante el festival, premiando su aporte directo a la protección de los recursos naturales de Cartagena.