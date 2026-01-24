Capturados dos jóvenes en Arjona por porte ilegal de arma de fuego

Dos personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en un procedimiento adelantado por la Policía Nacional de Colombia en el municipio de Arjona.

El hecho se registró sobre la vía nacional, a la altura del sector conocido como El Pueblito, donde las patrullas de vigilancia adelantaban labores de registro, control y patrullaje preventivo.

Según el reporte oficial, los uniformados fueron alertados por la comunidad sobre la presencia de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro, tipo Boxer, quienes presuntamente portaban un arma de fuego. De inmediato se activó el protocolo de verificación, logrando ubicar a los sospechosos en el mismo sector señalado.

Al practicarles un registro personal, se les halló un arma de fuego tipo revólver de fabricación artesanal y un cartucho calibre 38, sin ningún tipo de permiso o documentación legal para su porte.

Los sujetos fueron capturados en flagrancia, se les leyeron sus derechos conforme a la ley y fueron trasladados a la Estación de Policía de Arjona, donde se adelantaron los procedimientos de judicialización correspondientes.

Los capturados fueron identificados como Fard Miranda Alcázar, de 21 años, y Quendal Antuar Torres Reales, de 18 años. El arma incautada quedó bajo custodia de las autoridades como elemento material probatorio.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “La colaboración de la comunidad es fundamental para combatir el delito. Gracias a la denuncia oportuna se logró una reacción inmediata que permitió sacar de circulación un arma de fuego y prevenir posibles hechos que pusieran en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos”.

Los capturados y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.