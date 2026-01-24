Noticiero mediodía Cartagena

Bolívar cuenta con dos nuevos delegados de cara a las elecciones de Congreso del 8 de marzo

Los funcionarios del Registrador Nacional tomaron posesión

Se llevó a cabo el acto de posesión de los nuevos delegados del Registrador Nacional en el departamento de Bolívar: Yurleidis Granados Glen y Henry Peralta Páez, quienes tendrán a su cargo el acompañamiento y la vigilancia del proceso electoral para las elecciones al Congreso de la República.

Los delegados serán responsables de apoyar la organización y supervisión del proceso electoral en el departamento, con el objetivo de garantizar la transparencia, la seguridad y el correcto desarrollo de las jornadas de votación y de los escrutinios.

