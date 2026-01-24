Belén de los Andaquíes celebra a uno de los líderes que transforma el país

Belén de los Andaquíes, en Caquetá, Colombia, celebra el trabajo de Alirio González, creador audiovisual nacido en el Huila y reconocido como uno de los cien nuevos líderes que transforman el país. Su apuesta por el cine y la educación ha cambiado la manera en que una comunidad se cuenta a sí misma, al poner en el centro las historias, la memoria y la voz de los más jóvenes.

A través de una escuela audiovisual comunitaria, González ha impulsado relatos que muestran la vida cotidiana del municipio, alejados de los estigmas del conflicto y enfocados en la identidad, la creatividad y el territorio. Este trabajo ha sido reconocido a nivel nacional con dos Premios India Catalina, uno de los galardones más importantes del audiovisual colombiano.

Su historia, compartida en A Vivir Que Son Dos Días, es un ejemplo de cómo el liderazgo cultural y la narración desde las regiones pueden transformar realidades, abrir caminos y demostrar que el cine también se hace y se piensa desde los territorios.