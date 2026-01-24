Ataque armado deja un joven muerto y otro herido en Villa del Rosario. / Foto: Cortesía Notivilla.

Norte de Santander.

Un ataque armado registrado a las 7:40 de la noche de este viernes dejó un joven muerto y otro herido en la cancha del barrio Antonio Nariño, en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas se encontraba reunido en el escenario deportivo cuando un hombre se les acercó y les preguntó si vendían estupefacientes.

Tras recibir una respuesta negativa, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra el grupo, para luego huir del lugar corriendo.

Dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados en motocicletas hasta el Hospital Jorge Cristo Sahium.

Uno de ellos, identificado como Miguel Ángel Angarita Maldonado, de 19 años, falleció minutos después de ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

El otro lesionado fue identificado como Yeiner Sarmiento Vivas, de 21 años, quien recibió impactos de bala en el brazo izquierdo y la espalda, y permanece bajo atención médica.

Testigos señalaron que el presunto atacante es un hombre de contextura delgada, quien vestía camisa negra, pantalón beige, gorra negra y tapabocas al momento del ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del hecho y dar con el paradero del responsable, mientras se recopilan testimonios y se revisan posibles cámaras de seguridad en el sector.