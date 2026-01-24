Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay entregó la vía Loma Fresca-La Popa

Cartagena sigue pasando de las promesas a los hechos. El alcalde Dumek Turbay Paz entregó este sábado la nueva vía Loma Fresca – La Popa, la primera obra finalizada del Circuito Vial del Norte, un proyecto estratégico que empieza a materializarse con resultados concretos, y que solo duró 15 días en ejecutarse.

En apenas un par de semanas de ejecución, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, logró recuperar, pavimentar y poner al servicio una vía que durante años estuvo abandonada y sin dolientes, convirtiéndola hoy en un nuevo acceso vehicular al Convento de La Popa, uno de los principales símbolos religiosos, históricos y turísticos de Cartagena.

“Esta es la prueba de que aquí no hablamos de maquetas ni de carreta. Aquí hablamos de realidades. Lo anunciamos, lo arrancamos y hoy lo estamos entregando. Cartagena necesitaba esta vía y hoy ya es una realidad, y nos alegra ponerla en funcionamiento en el marco del inicio de las Fiestas en honor a la Virgen de La Candelaria”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante el acto de apertura.

La intervención comprende 680 metros lineales de la calle 62 en Loma Fresca, pavimentados en concreto asfáltico, con empalme directo a la curva final de la vía tradicional de subida al cerro de que, a propósito, también fue completamente rehabilitada en 2025 por la administración distrital.

Con esta nueva obra, tanto cartageneros como turistas dejan de depender de un único acceso al convento de La Popa. Hoy, la ciudad cuenta con una segunda vía de subida, más cercana para sectores como Torices, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Loma Fresca y con mejor conectividad desde el aeropuerto Rafael Núñez.

Además de los beneficios en movilidad, la nueva vía reduce riesgos durante la temporada de lluvias, al disminuir el arrastre de lodo y material hacia los barrios ubicados en la parte baja del cerro, una problemática histórica que afectaba la seguridad y la calidad de vida de las comunidades vecinas.

Cancha nueva y miradores turísticos

El alcalde Dumek Turbay estuvo acompañado en la entrega de la vía por su gabinete distrital, para llevar todo tipo de oferta institucional, especialmente para fortalecer el ecoturismo en la zona, con la construcción de varios miradores turísticos por las hermosas vistas de la ciudad que hay, y que esto se vea reflejado en más recursos y dinamización de la economía de los habitantes y hogares de Loma Fresca y Petare.

Posterior a la entrega de la calle, el alcalde lideró la reapertura de una cancha que hasta hace pocos días estaba en pésimo estado; y hoy es un nuevo escenario deportivo con césped sintético para la práctica del fútbol 5 en el sector. Esto fomentará el deporte, la recreación y el ejercicio en una comunidad que necesita de estos espacios y procesos para luchar contra los motores de la inseguridad y la pobreza: falta de espacios biosaludables, pandillismo, microtráfico, entre otros.

“En la teoría de las ventanas rotas, sociológicamente es una realidad que cuando hay abandono, escenarios en mal estado y espacio público roto, desolado, oscuro y lleno de todo tipo de ruinas lo que se promueve es que la gente no se sienta tratada con dignidad. Y es ahí cuando el pandillismo, el microtráfico y la falta de cultura ciudadana colonizan y lo que reciben los niños y jóvenes son malos ejemplos. Por ello, con esta nueva cancha arrancamos la transformación en la zona con nuestra oferta integral”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

La nueva vía de subida al Convento de La Popa representa la llegada integral de la Alcaldía de Cartagena a un sector de la ciudad, en plena falda del cerro, que por décadas ha sufrido del abandono estatal. Por ello, la oferta institucional, tras la entrega de la carretera y la cancha, avanza en el fortalecimiento de la seguridad, en iluminación pública, atención psicosocial, gestión del riesgo, mejoramientos de vivienda, entre otros ámbitos.

Las próximas obras

La entrega de esta vía marca el inicio del Circuito Vial del Norte, un proyecto integral que contempla otras intervenciones estratégicas, como la vía de acceso a Punta Canoa, la conexión hacia Manzanillo del Mar, accesos a Karibana y al Colegio Británico, la unión de la Vía Perimetral con la Marginal Juan Angola, así como obras en el Centro Histórico, incluyendo la calle de La Marina, tramos de las carreras 2 y 3 y la calle San Juan de Dios, donde se instalarán rejillas para mitigar inundaciones por lluvias y marea alta