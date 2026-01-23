Vuelven los coches eléctricos a Cartagena con cuatro días de recorridos gratuitos por el Centro

El punto de partida continuará siendo la Plaza de los Coches. // Alcaldía de Cartagena

La transformación de la movilidad turística en “La Heroica” no se detiene. La Alcaldía de Cartagena anunció una nueva fase de la prueba piloto de los 62 coches eléctricos que integrarán el sistema de transporte sostenible de la ciudad.

Hasta el domingo 25 de enero, residentes y visitantes podrán disfrutar de paseos sin costo en un horario de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. El punto de encuentro será la emblemática Plaza de los Coches, donde 20 unidades por día estarán disponibles para recorrer las calles coloniales.

Tecnología y bienestar animal

Este proyecto no solo marca el fin de la tracción animal en el Centro Histórico, sino que posiciona a Cartagena como un referente mundial en sostenibilidad. El sistema cuenta con:

Energía limpia: Los vehículos operan con baterías cargadas mediante una estación fotovoltaica .

Los vehículos operan con baterías cargadas mediante una . Eficiencia: Implementan un sistema de swapping (intercambio rápido) de baterías para asegurar su operación continua.

Implementan un sistema de (intercambio rápido) de baterías para asegurar su operación continua. Aceptación ciudadana: Más de 2.500 personas ya han probado los coches, otorgando calificaciones sobresalientes en comodidad y respeto ambiental.

Al finalizar cada recorrido, los usuarios pueden registrar su experiencia a través de un código QR, permitiendo a la Secretaría de Turismo ajustar detalles antes de la implementación definitiva de toda la flota.