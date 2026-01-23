Una semana antes del atentado, Renato Solano y Edgar Rodríguez estuvieron en Caracol Radio Neiva

Una semana antes del atentado armado ocurrido en el sur de Neiva, el entonces recién posesionado director del Centro Penitenciario y Carcelario de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento, el coronel (r) Renato Solano, concedieron una entrevista exclusiva a Caracol Radio Neiva, en la que abordaron los retos del sistema penitenciario, los procesos de empalme administrativo y los programas de resocialización para las personas privadas de la libertad.

La entrevista se realizó durante los primeros días de enero, apenas cinco días después de la posesión de Rodríguez como director, quien llegó acompañado de Renato Solano, funcionario que lideraba el proceso de empalme y lo apoyaba en la revisión del estado operativo, administrativo y humano del establecimiento carcelario.

Durante el diálogo, ambos funcionarios hablaron de manera abierta sobre el hacinamiento, la antigüedad de la infraestructura, las limitaciones presupuestales y, especialmente, sobre la necesidad de fortalecer la resocialización, el trato digno y la formación técnica de los internos como eje fundamental para reducir la reincidencia delictiva.

Rodríguez destacó en ese momento que la cárcel de Neiva albergaba 1.447 personas privadas de la libertad, pese a tener una capacidad para 950, lo que representaba un hacinamiento superior al 45 %, una problemática que reconoció como estructural y de alcance nacional. No obstante, resaltó el trabajo que se venía desarrollando a través de proyectos productivos, formación certificada con el SENA y convenios con entidades territoriales.

Por su parte, el coronel (r) Renato Solano explicó que el establecimiento es el centro penitenciario de mediana seguridad más grande del sur del país, que recibe sindicados y condenados, y que además es el único del departamento del Huila que alberga población femenina, con un pabellón exclusivo y separado. También se refirió a los controles de seguridad, el sistema de visitas, el seguimiento a medidas domiciliarias y el trabajo articulado con la Policía y el Gaula para prevenir delitos desde el interior del penal.

Esa entrevista, emitida en Caracol Radio Neiva, quedó registrada como una de las últimas intervenciones públicas del subdirector Renato Solano, quien una semana después resultó gravemente herido en un atentado armado ocurrido el martes 13 de enero, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban tres funcionarios del INPEC y el hijo del director Edgar Rodríguez, en el sur de la capital huilense.

En el ataque, el hijo del director Rodríguez, Ismael Rodríguez Pulgarín, de 11 años, perdió la vida. El subdirector fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde permaneció nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta que falleció el miércoles 21 de enero, pese a los esfuerzos médicos.

El jueves 22 de enero se cumplieron las honras fúnebres del coronel Renato Solano en la iglesia Campo Núñez de Neiva, en medio de expresiones de solidaridad, duelo institucional y llamados a esclarecer los hechos que enlutan al sistema penitenciario del país.

La entrevista concedida a Caracol Radio Neiva se convierte hoy en un insumo clave para recordar el compromiso, el rol institucional y el acompañamiento que el coronel Renato Solano brindó durante los primeros días de gestión del nuevo director del centro carcelario de Neiva.