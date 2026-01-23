UE y Ecuador concluyeron la negociación de un acuerdo de inversiones sostenibles

La Unión Europea (UE) y Ecuador cerraron este viernes 23 de enero, las negociaciones de un Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible (SIFA, por sus siglas en inglés), el primero que negocia el bloque comunitario con un país latinoamericano.

El acuerdo contribuirá a crear un entorno empresarial más transparente y eficiente en Ecuador, al abordar retos como la incertidumbre normativa y los obstáculos burocráticos, aseguró la Comisión Europea (CE) en un comunicado, en el que subrayó que el nuevo pacto será “fundamental para promover las inversiones de la UE en Ecuador”.

Además, aseguró que las mejoras en el clima de inversión “beneficiarán tanto a los inversores de la UE como a los locales” y promoverán inversiones sostenibles adicionales.

“Con este Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible, la UE y Ecuador amplían y profundizan su asociación, lo que abre nuevas oportunidades económicas al reforzar la confianza de los inversores y facilitar la inversión donde más importa, por ejemplo, en materias primas esenciales”, aseguró el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Calificó el pacto de “buenas noticias para un comercio predecible y fiable”.

La Comisión explicó que, en un momento de “creciente incertidumbre y cambios geopolíticos”, este acuerdo demuestra que “es posible lograr previsibilidad y estabilidad mediante un compromiso compartido con la cooperación internacional y el orden basado en normas”.

Puso de relieve que el clima empresarial de Ecuador está mejorando, como lo demuestra, por ejemplo, la agilización de los procedimientos para tramitar los pagos pendientes de las autoridades públicas.

Señaló, asimismo, que el acuerdo también respeta los compromisos medioambientales y climáticos, así como los derechos laborales, garantizando que la facilitación de las inversiones contribuya a los objetivos de sostenibilidad y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Energía y materias primas

Bruselas enfatizó que un mejor clima de inversión contribuirá a desbloquear los movimientos en sectores con “un potencial sin explotar”, como las energías renovables.

Además de las disposiciones relativas a las inversiones en toda la economía, el SIFA incluye un anexo, el primero de este tipo, aseguró la Comisión, con disposiciones específicas para la inversión en energía sostenible y materias primas, sectores que aseguró despiertan “especial interés” para los inversores de la UE y Ecuador.

Anunció que la UE apoyará igualmente a Ecuador con un proyecto de 8 millones de euros centrado en mejorar del clima de inversión y la transición energética en Ecuador.

En concreto, el SIFA mejorará la transparencia y la previsibilidad con consultas con las partes interesadas y la publicación en línea de las medidas de inversión, la simplificación de los procedimientos de autorización o ayudas a las pymes.

Por lo que respecta a la sostenibilidad, el acuerdo enmarca el compromiso de no debilitar las leyes medioambientales o laborales con el fin de atraer inversiones, la promoción del desarrollo sostenible y de prácticas empresariales responsables, y la cooperación sobre cambio climático e igualdad de género en relación con las inversiones.

La Comisión y Ecuador seguirán ahora sus respectivos procedimientos para trabajar en la firma formal y la conclusión del acuerdo.

La UE es el mayor socio comercial y de inversión de Ecuador, con una inversión extranjera directa acumulada que alcanzará los 8.200 millones de euros en 2023.

Los sectores que reciben más inversión extranjera directa de la UE son la construcción, los servicios empresariales, el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, y la industria manufacturera, explicó la CE.

Detalló que el SIFA se basa en el acuerdo comercial existente entre la UE y Ecuador, en vigor desde 2017, y lo complementa, al igual que la cooperación entre las dos partes en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que la Unión quiere impulsar inversiones en todo el mundo.