Sicariato en Turbaco: Asesinan a una mujer en la terraza de su casa en el barrio Juan XXIII

La tranquilidad del municipio de Turbaco se vio interrumpida tras registrarse el homicidio de Hilda Patricia De Voz Romero, de 38 años. El ataque sicarial ocurrió aproximadamente a las 9:50 a.m. en el barrio Juan XXIII, donde la mujer, dedicada a oficios varios, perdió la vida de manera instantánea.

Según relatos de residentes de la zona, la víctima se encontraba descansando en la terraza de una vivienda cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Testigos presenciales aseguran que los pistoleros llamaron a Hilda Patricia por su nombre para asegurarse de su identidad. En el momento en que ella volteó, el parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó al menos seis disparos a quemarropa.

Investigación y reacciones

La mujer murió en el lugar de los hechos antes de que pudiera recibir asistencia médica. La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se encargó de realizar la inspección técnica al cadáver y de recolectar evidencias para dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con el reporte oficial, a la hoy occisa le figuraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes. No obstante, el crimen ha causado consternación entre sus vecinos, quienes la describieron como una persona amable y alegre. Las autoridades avanzan en las pesquisas para determinar si el hecho obedece a un ajuste de cuentas o a otras motivaciones.