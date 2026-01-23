Santa Catalina ilumina su futuro con tecnología LED de alta eficiencia

Se trata de una tecnología de última generación que mejora significativamente la visibilidad nocturna, fortalece la seguridad ciudadana y eleva la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Bajo el liderazgo del alcalde Arnaldo Beltrán, el proyecto contempla el reemplazo de 1.199 luminarias de sodio por modernas luminarias LED, consolidando un sistema de alumbrado público más confiable, duradero y acorde con los estándares actuales de eficiencia energética. A la fecha, la iniciativa registra un 75 % de avance, beneficiando a la totalidad de la población de la cabecera municipal.

La implementación de esta tecnología se traduce en una luz blanca de mayor nitidez y alcance, que permite una mejor identificación de espacios, personas y vías, reduciendo puntos oscuros y generando entornos urbanos más seguros. Esta mejora en la calidad lumínica impacta de manera directa en la movilidad, el uso del espacio público y la percepción de tranquilidad durante las horas nocturnas.

“Este proyecto no es solo un cambio de luminarias; es una apuesta por la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. La tecnología LED nos permite ofrecer una iluminación de mayor calidad, más eficiente y sostenible, que transforma nuestros espacios públicos y mejora la vida diaria de los cataneros”, afirmó el alcalde Arnaldo Beltrán.

Además de sus ventajas en términos de seguridad, la tecnología LED se caracteriza por su alta eficiencia energética, menor consumo eléctrico y una vida útil considerablemente más larga que las luminarias tradicionales, lo que optimiza los recursos públicos y disminuye los costos de operación y mantenimiento, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad ambiental del municipio.

La administración municipal avanza de forma paralela en la planificación para extender la modernización del alumbrado a los corregimientos, con el propósito de garantizar una cobertura integral y equitativa en todo el territorio de Santa Catalina.

Este proyecto se ejecuta en el marco de la Concesión para la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de alumbrado público del municipio de Santa Catalina – Bolívar, reafirmando el compromiso del gobierno local con el desarrollo urbano, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.