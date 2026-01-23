San Jacinto palpita con la III edición del Cumbia Fest 2026: tradición y legado mundial

La III edición del Festival Internacional de la Cumbia – Cumbia Fest 2026 ya es una realidad y tendrá como escenario principal a San Jacinto, Bolívar, territorio emblemático de la tradición cumbiambera, que se prepara para recibir visitantes, artistas y expertos de talla internacional en una celebración que exalta la identidad cultural del Caribe colombiano.

El corazón del mundo latirá al ritmo de la cumbia en San Jacinto, en un encuentro que conecta la herencia ancestral del territorio con la industria musical internacional, bajo el liderazgo de Yeison Landero, nieto y heredero del legado del maestro Andrés Landero, figura fundamental de la música de gaitas y la cumbia sabanera.

El festival se desarrollará del 31 de enero al 1 de febrero, consolidándose como un espacio que articula tradición, academia, industria cultural y circulación artística, posicionando a San Jacinto como un referente global de la cumbia.

Como antesala al evento central, el 28 de enero se realizará el pre-lanzamiento oficial en la ciudad de Cartagena, a partir de las 4:30 de la tarde en el Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, con el lanzamiento del libro “Yo soy la cumbia”, una alianza con la Editorial de la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que refuerza el diálogo académico y cultural en torno a este género musical.

Durante el sábado 31 de enero, San Jacinto se vestirá de gala con una agenda académica y artística de alto nivel. Desde las 9:00 de la mañana, en el Club de Leones, se desarrollará un encuentro estratégico con directores de festivales de Estados Unidos, Canadá y México, además de jurados de WOMEX (Finlandia), fortaleciendo la proyección internacional del festival.

La jornada del sábado cerrará con el Gran Concierto en la Plaza Principal a las 7:00 de la noche, una velada que reunirá artistas nacionales e internacionales en una noche dedicada a la cumbia como expresión viva del Caribe y del mundo.

El domingo 1 de febrero, el festival rendirá homenaje a las raíces con la Gran Rueda de Cumbia, que se realizará desde las 4:00 de la tarde en el Parque Principal, con la participación de semilleros infantiles de danza y música, y un JAM histórico entre grandes maestros y artistas invitados, como símbolo de transmisión generacional y continuidad cultural.

Cumbia Fest 2026 reafirma a San Jacinto como cuna y epicentro de la cumbia, proyectando su legado al mundo y consolidando un festival que celebra la memoria, la tradición y el futuro de uno de los ritmos más representativos de Colombia.