La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Corpoturismo, en alianza con la Arquidiócesis de Cartagena, invita a cartageneros y visitantes a participar en la Ruta Patrimonial “El Camino a la Popa – El Candil de la Virgen de la Candelaria”, una experiencia espiritual e histórica que inicia mañana sábado, 24 de enero, y se extenderá hasta el domingo, 1 de febrero. La actividad es gratuita y abierta a la ciudadanía.

La ruta propone un recorrido guiado por las 14 estaciones o cruces de la subida al cerro de La Popa, donde se relatará, en línea de tiempo, el génesis de la devoción a la Virgen de la Candelaria y los fenómenos culturales asociados a esta celebración religiosa, para conocer el origen, la tradición y la magia que enciende el corazón de las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria. El punto de encuentro será Profamilia – Lo Amador, a las 4:30 p. m.

“Esta ruta es una invitación a reconocernos en nuestra espiritualidad y en nuestra historia, protegiéndolas desde la vivencia ciudadana. Esta administración le apuesta también a experiencias que fortalezcan la fe y la devoción, las cuáles hacen parte de la identidad cartagenera”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, señaló: “Este recorrido rescata la memoria viva de la ciudad a través de sus símbolos y prácticas. Al caminar las estaciones del cerro de La Popa, la ciudadanía se encontrará con relatos, tradiciones y expresiones que han tejido, por siglos, la identidad cartagenera alrededor de la Virgen de la Candelaria”.

Tradición de fe

La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria reviste gran importancia en la tradición religiosa y festiva de la ciudad, que se remonta a los albores del siglo XVII. Siempre se caracterizó por su tradición popular que resumía los aspectos profanos con la devoción religiosa colonial. Así como se rezaba, se recitaban sus florilegios de milagros y se hacían peregrinaciones, también se cantaba, se bailaba y se gozaba en una hibridación de las diversas expresiones étnicas y culturales”.