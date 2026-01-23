Propietarios de busetas de Ibagué anuncian que si baja la tarifa del pasaje no prestarán el servicio

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Cesar Martínez, gerente de la Cooperativa Tolimense de Transportes Expreso Ibagué, afirmó que si la alcaldesa, Johana Aranda, decide bajar el precio del pasaje de busetas como lo están solicitando algunos sectores, los propietarios de los vehículos acordaron parar actividades.

“El incremento de los $400 se hizo cuando aún no se había conocido el incremento del 23% del salario mínimo, todo eso fue un perjuicio para nosotros los transportadores, pero debido a eso y a lo que se dice que la alcaldesa puede bajar la tarifa, los propietarios de los vehículos de varias empresas hicieron una reunión donde manifestaron que, de bajarse la tarifa, no prestarían el servicio y paparían los vehículos”, dijo el gerente de Expreso Ibagué.

Por otra parte, aseguró que las personas que afirman que la tarifa tiene unos sobrecostos están equivocados “La ciudad de Ibagué tiene una tarifa de $3.300 que la tiene Villavicencio, Armenia, que incluso le van a aumentar más, pero Cartagena y Barranquilla tienen tarifas más altas y son subsidiadas”.

A la vez destacó que mientras en otras ciudades hay subsidios, en Ibagué los privados prestan un servicio público a costo de los propietarios de los vehículos, pero que además el negocio no es rentable, lo que ha llevado a que desde el año 2019 no ingresen busetas.

“La suma que ella rebaje, si nos van a subsidiar, no tenemos ningún inconveniente porque nuestro deseo es prestar el servicio como pequeños transportadores en las mejores condiciones”, resaltó.

Finalmente, afirmó que desde cada uno de los operadores se está trabajando por mejorar el servicio, incluso resaltó que hay unos pactos con la Secretaría de Movilidad para que se cumpla con la calidad en la atención a los pasajeros con los vehículos en óptimas condiciones.