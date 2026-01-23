Precio del dólar en Venezuela HOY 23 de enero: Cierra la semana con una leve alza

La mandataria Delcy Rodríguez anunció este martes 20 de enero el ingreso de 300 millones de dólares a Venezuela por la venta del petróleo que realizó con Estados Unidos, los cuales servirán como auxilio para la estabilización económica.

Rodríguez ya había anunciado antes que las divisas provenientes de la venta de petróleo serán canalizadas hacia la banca privada para fortalecer el mercado cambiario y apoyar la producción nacional.

¿Hay planes de dolarización en Venezuela?

En Venezuela, el dólar ha sido una alternativa común y más fiable que el bolívar dentro de las transacciones nacionales, debido a la inestabilidad inflacionaria. Sin embargo, la inserción informal de esta divisa acrecenta las brechas entre quienes pueden obtener dólares y quienes se mantienen con la moneda local.

De acuerdo a expertos consultados por el medio Bloomberg Línea, aunque el dólar ya cumple funciones centrales en la economía, no se cuentan con las condiciones para hacer un cambio tan importante dentro de la actualidad nacional, pues es una redefinición completa del sistema monetario que afecta al financiamiento monetario y el endeudamiento.

Añadido a eso, ni el gobierno de Donald Trump ni el de Delcy Rodríguez han compartido un comunicado mencionando esta posibilidad. Ambos mandatarios han confirmado que Venezuela y EE.UU. mantienen un mero acuerdo político y económico, enfocado principalmente en la industria petrolera.

El presunto acuerdo entre Delcy Rodríguez y Trump antes de la captura de Maduro

El periódico británico The Guardian publicó una primicia de la mano del periodista Aram Roston, que sostiene que desde el año pasado había acuerdos entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos para que ella asumiera el poder en Venezuela, después de la salida de Nicolás Maduro.

El periodista afirma que cuatro fuentes estadounidenses confirmaron el plan en el que participó Delcy Rodríguez y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Esto, sin embargo, no significa que ellos hayan planeado la captura de Maduro.

También se menciona que los diálogos se dieron gracias a la colaboración de Catar, que tiene fuertes relaciones tanto con el presidente de Estados Unidos como con la hoy presidenta de Venezuela.

Se puede confirmar la buena relación entre Rodríguez y el Emir, ya que días después de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno interino expidió un comunicado agradeciendo al Emir de Catar su apoyo para obtener pruebas de supervivencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El mismo comunicado dice: “El gobierno bolivariano reconoce y valora, de igual manera, su disposición a contribuir a la construcción de una agenda de trabajo y diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, basada en el respeto al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y los principios de la paz”.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 23 de enero de 2026

En el informe de hoy, el Banco Central de Venezuela señala que el precio del dólar para este viernes 23 de enero de 2026 es de 352,70630000 bolívares. Esto supone un aumento de algo más de 2 bolívares con respecto a la cifra de ayer (349,92720000).

Asimismo, la entidad mostró que las demás divisas en Venezuela sufrieron un leve incremento en la cotización para este viernes. Estos son:

Euro: 413,38941891 bolívares.

Yuan chino: 50,58534241 bolívares.

Lira turca: 8,15023477 bolívares.

Rublo ruso: 4,64829741 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 23 de enero

El Banco Central de Venezuela anunció hoy por medio de su página web los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela. Así quedan las tarifas para quienes buscan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 23 de enero de 2026: