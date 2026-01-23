Partido Oxígeno oficializó aval a Enrique Peñalosa para las consultas presidenciales

Este viernes, 23 de enero, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recibió oficialmente el aval del partido Oxígeno, liderada por Ingrid Betancourt, con el que competirá en la Gran Consulta por Colombia del próximo 8 de marzo

El aval no ha dejado de generar polémica, pues Oxígeno también avaló a Juan Carlos Pinzón.

Hay quienes señalan que esto podría generar un impedimento, pues un partido político no podría avalar a dos candidatos para un mismo proceso de elección

Sin embargo, Peñalosa aseguró que está tranquilo y que de hecho, en 2021, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), conceptuó que sí se podía avalar a dos candidatos para una consulta.

Además, reveló que los nueve precandidatos de la Gran Consulta por Colombia se reunieron con el registrador Hernán Penagos: “Sin que se lo preguntara nadie, dijo de manera clarísima que era legal”.

En paralelo, otros aspirantes presidenciales han definido sus avales o los siguen buscando. Esta semana Camilo Romero también logró el aval del Partido del Trabajo de Colombia, con el que también participará en las consultas de marzo, pero en la de la izquierda.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia ya cuenta con el aval del Centro Democrático, y su proclamación oficial se hará este sábado durante la convención nacional del partido, en la que participará el expresidente Álvaro Uribe Vélez.