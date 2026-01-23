Ocho veredas de Nátaga, Huila, permanecen incomunicadas por deslizamientos y taponamientos viales

Ocho veredas del municipio de Nátaga, Huila, permanecen incomunicadas debido a deslizamientos de tierra y taponamientos viales ocasionados por la fuerte temporada de lluvias, situación que afecta directamente a comunidades rurales cuya principal actividad económica es el cultivo de café, del que depende cerca del 90 % de la población.

Así lo manifestó el alcalde de Nátaga, José Adelmo Liévano, quien hizo un llamado urgente al Gobierno Departamental para que se disponga un kit de maquinaria que permita intervenir las vías rurales de la zona norte del municipio, donde se registra un fenómeno de movimiento en masa que impide la movilidad y la salida de productos agrícolas.

El mandatario local advirtió que la capacidad operativa del municipio resulta insuficiente para atender la magnitud de la emergencia, lo que ha dejado a ocho comunidades sin acceso vial, afectando la economía campesina y el abastecimiento.

Frente a este panorama, el secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Camilo Cabrera, explicó que el departamento viene fortaleciendo su capacidad de respuesta con un ambicioso proyecto de maquinaria amarilla, que inicialmente contemplaba 25 equipos, pero que gracias a una optimización de recursos permitió aumentar la inversión y adquirir 31 máquinas nuevas.

Cabrera indicó que actualmente el Huila cuenta con 10 kits de maquinaria, varios de los cuales ya se encuentran en operación en distintos municipios, y que el objetivo es reducir el alquiler de equipos, mejorar la atención de emergencias y llegar a más zonas rurales afectadas por la ola invernal, especialmente en un departamento que cuenta con cerca de 12 mil kilómetros de red vial.

La Gobernación señaló que se mantiene la articulación con los municipios para priorizar las zonas más críticas y atender, con maquinaria propia o alquilada, las emergencias provocadas por las lluvias, entre ellas las que hoy afectan a Nátaga.