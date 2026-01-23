Neiva despidió con honras fúnebres al coronel (r) Renato Solano Osorio

Familiares, amigos y autoridades acompañaron las honras fúnebres del coronel (r) Renato Solano Osorio en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio Campo Núñez de Neiva.

Con una sentida ceremonia religiosa y un homenaje póstumo, este jueves se cumplieron en Neiva las exequias del coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector del centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Neiva, quien falleció tras permanecer nueve días en cuidados intensivos luego del atentado del pasado 13 de enero.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio Campo Núñez, donde familiares, amigos, compañeros de trabajo y representantes de distintas instituciones acompañaron a la familia en medio del dolor y la conmoción.

Sentida despedida en homenaje póstumo y honras fúnebres del coronel retirado Renato Solano Osorio en la iglesia de Campo Núñez. Ampliar

Visiblemente afectado, Alfredo Solano Rivera, padre del coronel Solano, expresó su profundo dolor por la pérdida de su hijo, a quien describió como un hombre íntegro, buen padre, esposo y servidor público. En medio de su testimonio, pidió justicia y manifestó su confianza en que los responsables deberán responder ante las autoridades.

Durante el homenaje, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director general del INPEC, señaló que la institución se encuentra de luto no solo por la muerte del subdirector Solano, sino también por la pérdida de un menor de edad en el mismo atentado. El oficial reiteró el acompañamiento a la familia y elevó un llamado a la sociedad para rechazar la violencia contra los funcionarios penitenciarios.

Gutiérrez advirtió que el servicio penitenciario en Colombia se ha convertido en una labor de alto riesgo, al revelar que en los últimos dos años se han registrado más de 800 amenazas, así como 19 funcionarios fallecidos y cerca de 30 heridos, cifras que reflejan la gravedad del panorama de seguridad para quienes ejercen funciones en los centros de reclusión.

El director del INPEC confirmó que el coronel (r) Solano había interpuesto una denuncia por amenazas en 2023, situación que hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades judiciales. Así mismo, reiteró que el INPEC trabaja de manera articulada con la Fiscalía y la Policía para esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables.

Las investigaciones continúan bajo reserva, mientras la familia del coronel (r) Renato Solano Osorio recibe el acompañamiento institucional en este difícil momento.