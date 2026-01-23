Muestra del talento escénico local con el Festival Rodolfo Valencia

En el marco del XLII Festival del Frito Cartagenero y de las tradicionales Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria, se abren espacios para que propios y visitantes aprecien el talento del arte escénico local.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de la nutrida oferta artística deI II Encuentro de Artes Escénicas Rodolfo Valencia, que tendrá lugar entre el 25 de enero al domingo 1 de febrero, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC-. El Encuentro rinde homenaje al desaparecido maestro Rodolfo Valencia, referente del teatro popular cartagenero, recordado como “El Rey de los Monólogos”, y surge como una iniciativa para llevar las artes escénicas a espacios abiertos y de encuentro ciudadano, como la tarima del Festival del Frito en los entornos del Monumento a los Zapatos Viejos, el Parque del Centenario, y el Parque Espíritu del Manglar, donde habrá representaciones de teatro, títeres, pantomima, magia, poesía, narración oral y danza.

Durante ocho días, los asistentes podrán disfrutar de una programación gratuita y diversa, pensada para públicos familiares y de todas las edades, que reafirma el valor de las artes escénicas como expresión viva de la identidad cartagenera y como espacio de encuentro entre comunidad, tradición y creación contemporánea.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó que este tipo de iniciativas proyectan las expresiones artísticas más allá del ámbito local: “convertir celebraciones como las Fiestas de la Candelaria en escenarios donde dialogan la gastronomía, las artes escénicas y la cultura popular, nos permite consolidarnos como un destino de turismo religioso y cultural, capaz de ofrecer experiencias auténticas a propios y visitantes, y de generar desarrollo desde lo que somos”, señaló el mandatario.

La programación del Encuentro comenzará el domingo 25 de enero a las 4:30 p.m. en la tarima principal del Festival del Frito, y continuará con funciones diarias en distintos puntos de la ciudad, con la participación de colectivos y artistas locales que, a través de sus propuestas, invitan a la reflexión, el disfrute y el encuentro familiar.

Entre las agrupaciones y representaciones confirmadas se cuentan: el grupo de danza Street Reveal, Grupo de Títeres Trotasueño con la obra “Don Roque el investigador”; Alcy “El mimo”, con la maravillosa pantomima “El globo”; el mago Corbatín con su puesta en escena “Tantos magos como sean necesarios”; el “Teatro taller Atahualpa”, con la obra: “Sirikó y la flauta”; el artista de música urbana Lewin Julio pájaro, más conocido como “Sonny Way”; y “Un encuentro con la palabra”, mágica jornada de poesía y cuentería.

Con esta tercera edición, el Encuentro de Artes Escénicas Rodolfo Valencia se consolida como un espacio que diversifica la agenda cultural de las Fiestas de la Candelaria, fortalece la circulación de las artes escénicas y reafirma el compromiso de la Administración Distrital de brindar acceso democrático a la cultura y la proyección de la ciudad como escenario vivo de tradición, fe y creatividad.

Lucy Espinosa Díaz, directora general del IPCC, dijo que la invitación está abierta para que cartageneros y visitantes se programen y disfruten de las funciones del III Encuentro de Artes Escénicas Rodolfo Valencia, una experiencia cultural que celebra la identidad de Cartagena con una muestra real de tejido social que permite confluir tradiciones, fe, expresiones artísticas, gastronomía, y variadas manifestaciones culturales.