Medicina Legal analizará si muestras corresponden al sacerdote Camilo Torres, tras anuncio del ELN

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza análisis técnico científicos para establecer si una de las muestras corresponde a Camilo Torres Restrepo.

Además precisó que no tiene bajo su custodia el cuerpo del líder guerrillero

“En el marco del trabajo interinstitucional que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

(INMLCF) con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientado a la labor humanitaria de recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, la entidad realiza un abordaje interdisciplinario técnico-científico a diferentes muestras óseas obtenidas en el desarrollo de estas”, señaló.

¿Quién es Camilo Torres ?

Este 2026 se cumplen 60 años del fallecimiento del cura, sociólogo y revolucionario Camilo Torres Restrepo, del cual se asegura en un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que sus restos han sido finalmente hallados.

Antes de esta información, lo único que se había podido rescatar del padre Torres había sido su sotana, la cual está guardada y exhibida en el Palacio de Nariño.

¿Qué papel jugó en el ELN?

Camilo Torres fue un sacerdote, sociólogo, investigador y líder político colombiano,conocido por sus esfuerzos por unir los movimientos marxistas y sindicalistas con el cristianismo en búsqueda de la revolución de las clases bajas en el país.

Nació en el tradicional barrio de La Candelaria, en el seno de una familia burguesa y liberal, que le pudo ofrecer una vida acomodada.

Se graduó de bachiller en el año 1946, en el Liceo Cervantes y, a pesar de haber estudiado derecho en la Universidad Nacional, abandonó la carrera tras el primer semestre para ingresar al Seminario Conciliar de Bogotá y ordenarse sacerdote, una de sus más grandes pasiones a lo largo de su vida.