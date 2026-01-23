Más de 8.000 estudiantes iniciarán 2026 en ambientes escolares renovados

La ciudad comienza el año escolar 2026 con una noticia positiva para la comunidad, ya que 8.828 estudiantes de instituciones oficiales recibirán, en los primeros días de su calendario académico, ambientes escolares renovados, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Se trata de los estudiantes de los colegios Santa María; Manuela Beltrán (sede principal); Jorge Artel; Madre Laura (sedes Castillo y Rada); María Reina (sede principal); Liceo de Bolívar; San Juan de Damasco; Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora del Carmen (sede Miguel Antonio Lenguas), instituciones que fueron priorizadas dentro del Plan de Rehabilitación de Ambientes Escolares 2025.

Las intervenciones realizadas incluyeron mejoras integrales en infraestructura, adecuación de aulas, espacios comunes y zonas complementarias, con el objetivo de fortalecer las condiciones físicas en las que se desarrolla el proceso educativo. Para la ejecución de estas obras, el gobierno del alcalde Dumek Turbay destinó una inversión total de 33. 500 millones de pesos.

El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, destacó la importancia de estas acciones para el fortalecimiento del sistema educativo oficial. “El 2026 es el año de la calidad educativa y esa calidad pasa, necesariamente, por brindar buenos espacios escolares. Ambientes dignos, seguros y bien dotados impactan directamente en el aprendizaje, el bienestar de nuestros estudiantes y la labor de los docentes”, afirmó.

Planes de contingencia para instituciones educativas con intervenciones en infraestructura

Con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo mientras avanzan las obras de mejoramiento en infraestructura escolar, la secretaría de Educación ha dispuesto planes de contingencia para las instituciones que actualmente se encuentran en proceso de intervención.

En este marco, los estudiantes de las tres sedes del Colegio INEM iniciarán el año académico recibiendo clases en las sedes de los colegios Nuevo Bosque, Colombo Bolivariano, Nueva América y Almirante Colón. De igual manera, los alumnos de la Institución Educativa Antonio Nariño, sede Eduardo Santos, serán atendidos en los colegios Adventista, Dios es Amor y María Reina.

Por su parte, los estudiantes de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena desarrollarán sus actividades académicas en el Liceo del Pie de La Popa, mientras que los alumnos de la Institución Educativa de Bayunca, sede Las Latas, recibirán sus clases en la Institución Educativa de Pontezuela.

Estas medidas temporales permiten que los procesos pedagógicos se mantengan sin interrupciones, al tiempo que se avanza en la adecuación y modernización de los planteles educativos. Con estas acciones, el Distrito reafirma su compromiso con la educación pública, apostándole no solo al acceso y la permanencia, sino también a la calidad educativa, entendida como un proceso integral que inicia con la garantía de entornos escolares adecuados para la enseñanza y el aprendizaje.