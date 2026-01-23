Más de 100 flamencos han sido avistados en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena

La llegada de más de 100 flamencos a la Ciénaga de la Virgen es un indicador positivo del proceso de recuperación ambiental que viene presentando este importante cuerpo de agua de la ciudad. Aunque, de acuerdo con el Establecimiento Público Ambiental (EPA), hace aproximadamente tres años se han registrado avistamientos de flamencos en distintos sectores de la ciénaga, en en esta ocasión se observa una mayor concentración de representantes de esta especie.

Se trata del flamenco americano (Phoenicopterus ruber), especie que se distribuye a lo largo del litoral Caribe. Los ejemplares avistados en la Ciénaga de la Virgen habrían migrado desde regiones como La Guajira o Santa Marta, en busca de pequeños crustáceos, algas y otros invertebrados, así como de condiciones adecuadas de salinidad del agua, propias de esta época del año, cuando el nivel del cuerpo de agua es más bajo y facilita la filtración de alimento.

Al respecto, Aurora Vidal, bióloga del EPA Cartagena, explicó las posibles causas por las cuales en otras temporadas no se registraban avistamientos: “Cuando ya no existen las especies de las que ellos se alimentan, que son las que les dan su coloración rosada, dejamos de verlos. Por eso, durante mucho tiempo no se observaron flamencos en Cartagena, ya que las condiciones ecosistémicas no lo permitían”.

Así mismo, la profesional hizo un llamado a la comunidad para evitar arrojar residuos sólidos y vertimientos que generan contaminación en los cuerpos de agua, en especial en la Ciénaga de la Virgen, y prevenir la tala indiscriminada del manglar, ecosistema fundamental, ya que funciona como zona de reproducción de crustáceos, principal alimento de los flamencos.

Cabe resaltar que el flamenco rosado, como también es conocido, se encuentra en peligro de extinción debido a diversos factores, entre ellos el tráfico ilegal de fauna silvestre, pues por su belleza es capturado para ser vendido y exhibido en espacios privados y lugares de lujo.