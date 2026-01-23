El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Paula Arango, la modelo y emprendedora que le apuesta al boxeo funcional

María Paula Arango, emprendedora y modelo, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre su trayectoria, la cual inició desde los 3 años cuando entró a una agencia de modelaje.

“Ya a los 15 años podía decir que era modelo. A mis 8 años grabé ‘La sucursal del cielo’, fue la primera oportunidad de salir en televisión”, dijo la modela paisa.

La agencia francesa, según cuenta, la fichó luego de haber visto una fotografía de ella en una revista.

“Estoy emprendiendo en un gimnasio de boxeo y funcional. Cerramos en diciembre porque pensamos que ya no íbamos más, pero decidimos a abrir en un sitio más grande, se va a abrir el próximo mes. Se llama Smash Boxing en la 96 con 11 de Bogotá”, dijo.

