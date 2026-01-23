Lluvias Intensas dejan Emergencias en Varios Municipios del Huila

La fuerte creciente del río Las Ceibas, con alto arrastre de lodo y material vegetal, obligó al cierre de las bocatomas El Guayabo y El Tomo en Neiva.

Municipios del Huila

Las lluvias registradas en las últimas horas en el departamento del Huila han ocasionado múltiples emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, afectando la movilidad, viviendas e infraestructura en varios municipios.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila informó que estos eventos están asociados a la saturación de los suelos, situación que ha incrementado el riesgo de movimientos en masa y el desbordamiento de fuentes hídricas, lo que ha requerido la intervención de los organismos de socorro y la activación de medidas preventivas.

En el municipio de Campoalegre, se atendieron tres emergencias por crecientes súbitas. En el barrio San Isidro, un adulto mayor fue arrastrado por la quebrada La Caraguaja y rescatado con vida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin presentar lesiones. Asimismo, se reportaron inundaciones en viviendas del casco urbano por el desbordamiento de la quebrada El Vergel y afectaciones a comercio informal por la creciente del río Frío, situaciones que fueron controladas mediante evacuaciones preventivas.

En Teruel, dos deslizamientos en las veredas Varas–Mesón y La María afectaron vías terciarias, generando cierre total en uno de los tramos y paso restringido en otro. Adicionalmente, se presentó una inundación en la vereda Sinaí que impactó la cancha múltiple de la Institución Educativa La Mina, sede Sinaí, evento que se encuentra en proceso de evaluación técnica.

Por su parte, en Nátaga, un deslizamiento en la vía Nátaga–Patio Bonito, sectores veredas Teniente y La Esmeralda, ocasionó pérdida de banca vial y cierre total del corredor. Situación similar se presentó en Timaná, donde un movimiento en masa en la vereda Limo Santa Clara, centro poblado Naranjal, provocó el cierre total de una vía terciaria.

En El Pital, el pasado 22 de enero se registró una creciente súbita en la quebrada Lagunilla, vereda El Arrayán, límites con el municipio de Tarqui, donde tres personas quedaron atrapadas. Dos fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y una más con apoyo de la comunidad.

Balance departamental

Desde el 1 de enero de 2026, el Huila ha registrado 33 emergencias en 13 municipios, correspondientes a 19 deslizamientos, 4 crecientes súbitas, 4 inundaciones, 3 caídas de árboles y 3 granizadas. Estas situaciones han dejado cinco viviendas afectadas y una infraestructura pública con daños, correspondiente a la Institución Educativa La Mina.

Alertas vigentes

De acuerdo con el Boletín No. 068 del IDEAM, emitido el 23 de enero de 2026, se mantienen alertas por amenaza de deslizamientos en el departamento:

Alerta Roja: Teruel y Yaguará.

Teruel y Yaguará. Alerta Naranja: Acevedo, Campoalegre, Palermo, Palestina, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Íquira y Gigante.

Acevedo, Campoalegre, Palermo, Palestina, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Íquira y Gigante. Alerta Amarilla: Aipe, Algeciras, Elías, Garzón, Hobo, La Plata, Neiva, Nátaga, Oporapa, Paicol, Saladoblanco, Santa María, Tello y Timaná.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar transitar por zonas de alto riesgo, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.

El Gobierno Departamental continúa articulando acciones con las administraciones municipales para atender las emergencias y proteger la vida de los huilenses.