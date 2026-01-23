Llegó la subienda al municipio de Honda, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Arnulfo Muñoz, pescador artesanal del municipio de Honda, Tolima contó que la subienda llegó a al departamento, pero que el pescado este año está de una talla pequeña debido a que el de mayor tamaño es pescado primero en otras regiones.

“El más que está llegando es el nicuro, el nicuro tiene una medida especial que son 18 centímetros, pero acá no se puede cumplir con esa talla mínima, porque la mayoría que llega es de 16 centímetros, es difícil”, dijo Arnulfo Muñoz.

Por estos días en el municipio de Honda se encuentra bagre desde los $12 mil la libra, nicuro mediano a $4 mil la libra y grande a $8 mil, bocachico a 10 mil la libra en la zona donde comercializan los pescadores.

“Venía buen bocachico, pero como llovió y se en puerco el agua, ese pescado se meten por los afluentes, pero si aclara el agua, coge nuevamente por el rio Magdalena”, dijo Muñoz.

Por otra parte, aseguró que se requiere una intervención de las entidades que controlan la pesca en el país sobre todo en el rio Magdalena para que se utilicen herramientas legalmente autorizadas para adelantar este trabajo.

“No solamente para los pescadores, por ejemplo, el fin de semana se disparan las ventas del comercio por lo menos en un 500%, si nos ponemos a ver lo que significa para nosotros es una bendición que nos permite ponernos al día con las deudas, pagar servicios y poder lleva el alimento a nuestras familias”, puntualizó.