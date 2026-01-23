La disputa de los ilegales por Otaré en Ocaña

Las autoridades aseguran que los cuatro ataques a la subestación de policía de Otaré, zona rural de Ocaña están ligados a una disputa territorial entre actores ilegales.

Los hechos presentados recientemente que dejaron al patrullero Jesús David Bautista herido y los tres ataques registrados en el mes de noviembre guardan algunas particularidades que son objeto de análisis para los investigadores.

Los ataques a la fuerza pública y la captura de cabecillas como Alias “Gerson” y “Drácula” integrantes del Ejercito Nacional de Liberación ELN, han provocado la retaliación contra la policía nacional en esa zona, al norte del departamento.

A ello se suma, la disputa territorial que se mantiene en la región, entre las disidencias armadas y esa guerrilla por economías ilícitas como narcotráfico, contrabando, lavado de activos entre otros delitos.

La Fuerza Pública en la región del Catatumbo se mantiene en alerta máxima como consecuencia de las retiradas acciones terroristas contra uniformados y militares que intentan mantener la seguridad en un área donde desde hace un año estos dos grupos ilegales mantienen una confrontación que deja más de 90 mil desplazados.