Interrupciones del servicio de energía de Afinia entre el 26 de enero al 1 de febrero
La infraestructura eléctrica de Bolívar y sur del Magdalena se fortalece con el plan de mejoras
Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. 26 de enero al 1 de febrero se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y Magdalena.
Lunes 26 de enero
Circuito Cospique 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle San Rafael con
Calle San Francisco de Asís, Sector Arroz Barato.
Circuito Centro (Magangué), de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: Carrera 30 con Calle 4 Esquina, sector Los Comuneros.
Circuito Pinillos de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pinillos: Zona Rural del Municipio de Pinillos: Santa Rosa, Armenia, Santo Domingo, Puerto López.
Circuito San Estanislao 1 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: Carrera 11 con Calle 12 Y 13, Barrio La Manga.
Circuito Ternera 4 de 6:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle 10a entre La carrera 81a y La Carrera 81c, Sector San Fernando.
Martes 27 de enero
Circuito Bocagrande 7 de 6:20 a. m. a 6:50 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle 4 con Carrera 3, Calle 11 y Calle 10, Sector Corregimiento Bocachica.
Circuito Bocagrande 7 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Corregimiento Bocachica, Finca San Lorenzo, Refugio de Las Monjas, Finca Los Marrugos.
Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar: zona Urbana del Municipio d Calamar y Cliente Coolechera, Planta Calamar.
Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): Zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca.
Circuito El Carmen 1 de 7:45 a. m. a 5:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: Calle 40 entre La Carrera 50 y La Carrera 51a Sector Nariño.
Circuito El Carmen 3 de 7:10 a. m. a 5:50 p. m. Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: Carrera 55 Con Calle 32 Esquina, Sector El Prado.
Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio: Zona rural del municipio de Mahates: San Basilio De Palenque, Sectores Aledaños A La Vía El Viso-San Pablo, Palanquito. Zona Rural Del Municipio De Arjona: Labucaraman, Villa Rosario, Finca El Deseo, Finca La Parerilla, Finca La Carolina, Finca El Comienzo, Finca El Caney, Finca La Tunja, Finca Santa Cruz.
Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: zona rural del municipio de Magangué: Calle 7 entre La Carrera 5 y La Carrera 6 Corregimiento Cascajal.
Circuito Mompox 5 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Sebastián de Buenavista: Zona rural del municipio de San Sebastián de Buena Vista: Toribia, Juan Álvarez, Los Galvis, Sabanas De Peralejo, María Antonia, La Pacha, Venero, El Coco.
Circuito San Estanislao 1 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: desde la carrera 4a hasta la carrera 7 con calle 17, Barrio La Victoria.
Circuito Talaigua Nuevo 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Ana (Magdalena): zona urbana del municipio de Santa Ana (Magdalena). Zona rural del municipio de Santa Ana (Magdalena): Vía Talaigua Nuevo - Santa Ana Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Vía Santa Ana - Pueblito Y Sectores Aledaños A Esta Vía, El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebra, Alejandría, Balerosa, Los Cocos y sectores aledaños.
Miércoles 28 de enero
Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector Barrio: Villa Hermosa Y La Carrera 96a Entre Las Calle 1 Calle 3 Y Carrera 92b Entre Las Calles 3 Hasta La Calle 1 Sector Campo Bello III.
Circuito Chambacú 2 de 6:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 36 hasta la calle 38a entre la carrera 17 y la carrera 18 sector Urbanización La Española.
Circuito Gambote 4 de 8:05 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates: Zona urbana del municipio de Mahates: La Concepción, 7 de agosto, El Remanzo. Zona Rural Del Municipio De Mahates: Los Cabrales, Vieja Gorda, Escondida, Villa Luz, Providencia, Evitar, Vía Mahates- Evitar Y Sectores Aledaños.
Circuito Magangué 4 de 7:20 a. m. a 7:50 a. m. y de 1:30 p. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: zona urbana del municipio de Magangué: Montecatini, Costa Nueva, Los Libertadores, San José, Calle 16a Entre La Carrera 10a Y La Carrera 11 Sector Pueblo Nuevo, Zona rural del municipio de Magangué: Yati, Santa Fe, Isla Grande, Santa Lucia, Puerto Kennedy, Tacaloa, Vía Yati - Cicuco y sectores aledaños a esta vía.
Circuito Magangué 4 de 7:20 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué, Santa Cruz de Mompox: Zona urbana del municipio de Magangué: Carrera 10 Hasta La Carrera 12entre La Calle 18 Y La Diagonal 22 Sector San Juan Bosco, Olaya Herrera, Simón Bolívar, La Candelaria, La Trinidad. Zona Rural Del Municipio De Magangué: La Peña, San Francisco. Zona Rural del Municipio De Santa Cruz De Mompox: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.
Circuito San Sebastián de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Fernando: zona urbana del municipio de San Fernando. zona rural del municipio de San Fernando: Manchiquejo.
Circuito San Sebastián de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Margarita, Guamal (Magdalena): zona urbana del municipio de Margarita. Zona rural del municipio de Margarita: Botón De Leiva, Sandoval, Los Trapiches, Chilloa, Zafiro, Doña Juana, Cantera. Zona rural del municipio de Guamal: San Antonio, Pampan, Murillo, Puerto Rangel, Lobato, Punta De Hornos.
Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Cruz de Mompox: Carrera 5 Con Calle 10 Esquina, Sector Primero de Mayo.
Circuito San Estanislao 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: Carrera 4 Con Calle 24 Esquina Sector La Concepción.
Circuito Villa Estrella 3 de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 54 Entre La Carrera 86 Y La Carrera 87 Sector El Pozón.
Circuito Zaragocilla 9 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle La Ceiba Entre La Diagonal 32 Y La Diagonal 32b Sector Trece De Junio.
Circuito Chambacú 4 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 14 Entre La Calle 51 Y La Calle 52 Sector Torices.
Jueves, 29 de enero
Circuito Chambacú 11 de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Crespo, desde calle 70 con avenida 7a hasta calle 73 entre Avenida Santander y Avenida 10, sector La Boquilla, Sector Cielo Mar, Sector Marlinda, Villa Gloria, Media Tapa.
Circuito Chambacú 11 de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: entre la calle 67 hasta la calle 73 y la Avenida 1 hasta la Avenida 5, sector Aeropuerto Barrio Crespo.
Circuito San Estanislao 1 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: carrera 4 con calle 20 esquina, Sector La Concepción.
Circuito Pinillos de 8:15 a. m. a 4:15 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Magangué: Santa Coita, Roma, Punta Cartagena, Las Brisas, Coyongal, Bocas De Guamal, Playa De Las Flores, Mantequera, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.
Circuito Sur de Bolívar de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peoncito - Puerto Boca.
Circuito El Carmen 3 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Calle 25 Entre L Carrera 41 Y L Carrera 43, Sector Goretti.
Circuito El Carmen 3 de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Pueblo Nuevo, Los Mangos, La Concordia, El Silencio, El Páramo, Jorge Eliecer Gaitán.
Circuito El Carmen 3 de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Calle 25 Entre L Carrera 41 Y L Carrera 43 Sector Goretti.
Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates: Zona Rural Del Municipio de Mahates: Finca Jesús, Raicero, Finca La Esmeralda, Finca Pacheco, Finca La Paulina, Finca La Ceiba.
Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del municipio de Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar.
Viernes, 30 de enero
Circuito Santa Isabel (Magangué) de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Magangué: San Antonio, Piñalito, Tacasaluma, Boca de San Antonio, Sabanal, Doña Ana.
Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. Se interrumpirá el servicio en Cicuco, Talaigua Nuevo: zona rural del municipio de Cicuco: Punta De Cartagena. Zona Rural Del Municipio de Talaigua Nuevo: Caño Hondo, Vía Cicuco - Talaigua Nuevo Y Sectores Aledaños A Esta Vía.
Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cicuco: Zona Urbana del Municipio De Cicuco.
Circuito Talaigua Nuevo 2 de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cicuco, Talaigua Nuevo: Zona Rural Del Municipio De Cicuco: Punta De Cartagena. Zona Rural Del Municipio de Talaigua Nuevo: Caño Hondo, Vía Cicuco - Talaigua Nuevo Y Sectores Aledaños A Esta Vía.
Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:10 a. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: Cristo Prado Y El Prado.
Circuito Ternera 7 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 85 Entre La Diagonal 23 Y La Diagonal 35 Sector La Carolina.
Circuito El Carmen 1 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: Calle 38a Con Carrera 45 Esquina Sector Barrio Las Brisas Del Norte.
Circuito Hatillo de Loba 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barranco de Loba: Zona Rural Del Municipio De Barranco De Loba: Caserío El Torito, Garzo, Finca Villa María, Las Marías.
Circuito Hatillo de Loba 2 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barranco de Loba: Zona Rural Del Municipio De Barranco De Loba: Escubillal, Caño Hernán, Hatillito, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Las Casitas.
Circuito Villa Estrella 3 de 6:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 54 Entre La Carrera 81 Sector Doña Manuela.
Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates: Zona Rural Del Municipio De Mahates: Finca De Amontes.
Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan de Nepomuceno, Mahates: Zona Rural Del Municipio De San Juan De Nepomuceno: San Cayetano. Zona Rural Del Municipio De Mahates: Mandinga, Finca Lamba, Finca Oropel, Bafin, Finca La Esperanza, Finca San Diego, El Guayabal, Vía Malagana Mandinga Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Vía Malagana San Cayetano Y Sectores Aledaños A Esta Vía.
Circuito Gambote 4 de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates: Finca de Amontes.
Sábado, 31 de enero
Circuito Chambacú 4 de 6:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 15 Con Calle 67, Barrio Canapote.
Circuito Ternera 7 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 100a Con Calle 35 Esquina Sector San José de Los Campanos.
Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): Zona Urbana Y Rural Del Municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca.
Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector Barrio: Villa Hermosa Y La Carrera 96a Entre Las Calle 1 Calle 3 Y Carrera 92b Entre Las Calles 3 Hasta La Calle 1 Sector Campo Bello III.
Circuito San Martin de Loba 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba: Zona Rural Del Municipio De San Martín De Loba: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires Y Papayal. Sector Vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, Y Sectores Aledaños A La Vía.
Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan de Nepomuceno: Barrios de San Juan De Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal Veredas De San Juan De Nepomuceno: Guapango, Perico.
Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar: Zona Urbana del Municipio De Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar.
Domingo, 01 de febrero
Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: Carrera 15 Entre La Calle 14 Y La Calle 15 Sector 20 de Julio.
Circuito San Estanislao 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: Carrera 5 con Calle 6 Sur Sector Siete de Junio.
Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón, El Banco (Magdalena): Zona Urbana Y Rural Del Municipio El Peñón. Zona Rural Del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca.
Circuito Bayunca 1 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Transversal 13 Entre La Carrera 13a Y La Carrera 14 Sector San José.